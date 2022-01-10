Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Kazakistan’da asıl hedef Türk Devletler Birliği Teşkilatı üzerinden Türkiye

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Kazakistan’da yaşananları kritik ettiği bugünkü yazısında “Kazakistan’da Rusya ve ABD’nin zımni bir anlaşma içinde olduğu varsayımı doğru bile olsa bu iki hegemonik gücün yeni bir oyun alanı olduğu anlaşılan Kazakistan’da asıl hedefin Türk Devletler Birliği Teşkilatı üzerinden Türkiye olması da kuvvetle muhtemeldir” görüşünü dile getirdi.

09 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “FETÖ” konusunda Kazakistan’ı uyardığını yazan Orakoğlu, şöyle devam etti: “Güvenilir kaynaklarca FETÖ’nün en önemli derin kripto finans kaynaklarının bu ülkede bulunmasına rağmen Kazakistan üst yönetiminin FETÖ’ye yönelik bu konuda bir önlem almaması veya operasyon yapmaması veya yapamaması Nazarbayev iktidarının sonunu getiren en önemli argümanlardan ilkini oluşturmuştu. Zira Küresel Sermaye’nin tetikçisi FETÖ başta olmak üzere illegal derin yapılar Kazakistan’da 5’inci kol faaliyetleri ile gayri nizamı harp unsurlarını (Gladyo) bir anda devreye soktular. “

Orakoğlu, Kazakistan’da olayların bu şekilde büyümesi sonucu provokasyonların devreye girebileceği bazı çevrelerce iddia edildiğini belirterek “Özellikle bölgede Rusya’nın etkinliğini kırmak isteyen güçlerin Kazakistan üzerinden Orta Asya’yı istikrarsızlığa sürükleme çabalarının bölgede gerilim ve savaşlara yol açmasından endişe ediliyor. Kaynaklar, iyi niyetle başlayan olaylara dışarıdan paralı askerlerin, provokatörlerin katıldığına dair Kazakistan’daki sosyal medya paylaşımlarına da dikkat çekti." diye yazdı.

“Hükümetin istifa etmesine rağmen protesto gösterilerinin sona ermemesinin tezini destekleyen önemli ve dikkat çeken gelişme” olduğunu yazan Orakoğlu şöyle devam etti: “Diğer taraftan Kazakistan’da Rusya ve ABD’nin zımni bir anlaşma içinde olduğu varsayımı doğru bile olsa bu iki hegemonik gücün yeni bir oyun alanı olduğu anlaşılan Kazakistan’da asıl hedefin Türk Devletler Birliği Teşkilatı üzerinden Türkiye olması da kuvvetle muhtemeldir.

Zira Kazakistan; ‘Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün bir parçasıdır, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ayrılmaz bir parçasıdır ve Yeni İpek Yolu’nda merkezi bir role sahiptir ve yaklaşık 7000 kilometrelik sınırı Rusya ile paylaşmaktadır. Avrasya coğrafyasında bu düşünceler, Kazakistan’ın pek çok ülke çıkarlarının kavşak noktasını oluşturduğunu göstermektedir; Avrasya coğrafyasında Kazakistan’ın da katıldığı Türkiye eksenli yeni bir güç merkezinin (Türk Devletler Teşkilatı) oluşmasından rahatsız olan ülkeler şüphesiz Kazakistan’daki kaos, çatışma ve kargaşanın açık veya örtülü sorumlularıdır.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın