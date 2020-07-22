Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi Ayasofya kararı sonrasında Perinçek fabrika ayarlarına döndü

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, "Cumhurbaşkanı ve Erdoğan’ın tarihi Ayasofya kararı sonrasında Perinçek fabrika ayarlarına döndü" görüşünü savundu.

Orakoğlu, "Perinçek 28 Şubat’ta cunta ile işbirliği içindeydi. Hedefleri ise Refahyol iktidarıydı. Erbakan ve Çiller hedef alınmıştı. FETÖ 28 Şubat’tan güçlenerek çıkmıştı. Çevik Bir soruşturmayı yürüten Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede Genelkurmay Başkanı Karadayı’nın TSK’da FETÖ’nün önünü açtığını iddia etmişti. Karadayı’nın 1996 yılında üst düzey bazı FETÖ’cüleri makamında ağırladığına yönelik fotoğraflar aylarca Genelkurmay’ın VIP salonunda asılı durmuştu." düşüncesini dile getirdi.

Orakoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi Ayasofya kararı sonrasında Perinçek fabrika ayarlarına döndü. Türkiye’nin iyi yönetilmediğini ve iflasın içinde olduğu tezini dillendirmeye başladı. Perinçek açıklamalarıyla resmen 15 Temmuz kalkışmasında onlarca şehit veren Polis Teşkilatı’nı, şehitlerimizi, gazilerimizi rencide etti. TSK’ya sızmış FETÖ’cü hainleri normal asker olarak görmesi ve ifade etmesi Perinçek’in geçmişindeki hatalardan kurtulamadığının veya takiye yaptığının işaretlerini taşıyor sanki!" ifadesini kullandı.

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