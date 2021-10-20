Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı’nı çerçeveleyen adaları istiyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nı değerlendirdiği bugünkü yazısında “Suriye’de Türkiye’yi terör örgütlerini kullanarak durdurmaya çalışan Batı’lı ve hegemonik güçler Mavi Vatan’da Türkiye’yi kendi kara sınırları içine hapsetmeye ve Türkiye’yi çevreleme harekâtıyla ABD’nin ‘hilal planı’nı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Türkiye’ye 40 km uzaklıktaki Dedeğaç’ı Atina’dan alıp askeri üs yapan ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı’nı çerçeveleyen adaları istiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından TSK ve MİT’in hazırlıklara başladığını yazan Orakoğlu, “Üst düzey yetkililerce yapılan açıklamalarda ; Ekim ayı sonunda Roma’da yapılacak, G20 liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet başkanı Putin ile konuyu ele alacakları diplomasi görüşmelerinden bir sonuç çıkmazsa ve DSG/YPG bu bölgeleri terk etmezse operasyonun kaçınılmaz olacak. Zira bu karar alındı ve belli bazı ülkelerle gerekli olan koordinasyon gerçekleştirilecek” diye yazdı.

Batının ve hegemonik güçlerin Türkiye’yi Suriye’de terör örgütlerini kullanarak durdurmaya çalıştığını yazan Orakoğlu, bu güçlerin Mavi Vatan’da Türkiye’yi kendi kara sınırları içine hapsetmeye ve Türkiye’yi çevreleme harekâtıyla ABD’nin ‘hilal planı’nı hayata geçirmeye çalıştıklarını öne sürdü.

ABD’nin Yunanistan’da başka üsler kurmak istediğini yazan Orakoğlu, “Türkiye’ye 40 km uzaklıktaki Dedeğaç’ı Atina’dan alıp askeri üs yapan ABD, şimdi de Çanakkale Boğazı’nı çerçeveleyen adaları istiyor. Bölgede ABD’nin hilal şeklinde bir askeri güç ve silah mühimmat yığınağı yaptığı görülüyor” dedi.

ABD ile Yunanistan arasında önceki gün kritik bir anlaşma imzalandığını belirten Orakoğlu, şöyle devam etti: "Yunanistan, ABD silahlı kuvvetlerine kolaylıklar sağlamak amacıyla, 4 bölgedeki (Dedeağaç, Girit, Stefanoviko ve Litohoro) bazı askeri altyapı ve tesislerini tahsis edecek. Taraflar, karşılıklı anlaştıkları takdirde, Yunan Silahlı Kuvvetlerini’nin başka tesislerini de ABD’ye askeri kolaylık sağlamak için tahsis edilebilecek. Bu madde Atina’da, gelecekte ABD silahlı kuvvetlerine kolaylıklar sağlanacak bölgelere Ege adalarının da dahil edilebilmesi ihtimali olduğu şeklinde yorumlandı.

Taraflar, silahlı saldırı veya silahlı saldırı tehdidi gibi barışı tehdit eden eylem veya teşebbüslere karşı, güvenliklerini, egemenliklerini, bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı korumaktaki kararlıklarını tekrarlıyorlar. Yunan Dışişleri kaynakları, bu madde sayesinde, ABD’nin, Türkiye’den saldırıya uğraması halinde Yunanistan’a yardım edeceğini ileri sürdüler. Zavallılar!!!"

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