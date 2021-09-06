Yeni Şafak yazarı Öğün: Orta sınıf iflas etti, yapacak bir şey yok

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, orta sınıfı değerlendirdiği bugünkü yazısında “Nefret odaklı derin bir duygulanımcılık yaşıyorlar. Sosyal medya ise bunun kanallarını doyum tokum veriyor. Velhasıl bizim sınıf iflas etti. Yapacak bir şey yok” dedi.

Artık hiç kimse kendisine “orta sınıfların” şişkin olduğu bir toplumsal yapı veya düzenin özlenir, ideal bir durum olduğu fikrini kabul ettiremeyeceğini söyleyen Öğün, sosyolojideki ideal toplum tasvirine değinerek, Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal’ın sık sık “orta direk” inşa etmek ve onu güçlendirmekten bahsettiğini yazdı.

Orta sınıfların, “sürekli oyun bozan” tarihin en “mızmız” ve “mızıkçı” sınıfı olduğunu yazan Öğün, “2010’ların başlarında AK Parti’nin ekonomik başarısı ise mevcut orta sınıflara sayıları milyonlarla ifâde edilen yeni orta sınıfları eklediği yolundaydı. 2020’lerde ise parti ve onun liderini hedef alan eleştiriler ise krizleri idare edememek ve orta sınıfların eridiği süreçleri durduramamak yolunda. Şimdi burada birilerinin ,’Yahu, bir zamanlar direğe benzettiğiniz orta sınıflar şimdi de tuz veya şeker mi oldu da eriyiveriyor’ diyemiyor” dedi.

Öğün şöyle devam etti:

Tüketim kapitalizmi, bir zamanlar elde ettiği derinlikler düşünüldüğünde entelektüel düzeyde orta sınıflara çok şey kaybettirdi. Orta sınıfların giderek daha da büzüştüğü ve toplumsallıklarını daha bir kapalı devre yaşamaya başladıklarını gördük. Solipsizm ve cemaatleşme orta sınıflarda kol geziyor. Gelin görün ki 'hazcılık' da orta sınıfları kesmiyor, yatıştırmıyor. Mızmızlık berdevâm… Buna katıksız bir dışavurumculuk; kısacası kesintisiz taşkınlık hâlleri eklendi. Garip bir kombinasyon, pardon, “kombin” oldu bu. Aşağıdakileri, dolmuş usulü ele geçirebildiklerini “acıma nesnesi yaparak” kışkırtmaya devam ediyorlar. Lümpenlik duvarına çarptıklarında ise seçmeci yakınlıklar üzerinden eledikleriyle yetiniyorlar. Ama toplumsal dairede bunun fırsatları hayli azaldı. Bu boşlukta artık daha çok kendilerini ve kendi gibi bildiklerini kışkırtıyorlar. Nefret odaklı derin bir duygulanımcılık yaşıyorlar. Sosyal medya ise bunun kanallarını doyum tokum veriyor. Velhasıl bizim sınıf iflas etti. Yapacak bir şey yok.

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