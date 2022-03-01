Yeni Şafak yazarı: NATO, Rusya’yı ‘Ukrayna bataklığında boğmak istiyor!’

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Türkiye’nin yürüttüğü politikanın içeride ve dışarıdaki NATO’cular tarafından sabote edilmek istendiğini yazdı.

Türkiye’nin hem Ukrayna’nın haksız yere işgal edilmesine karşı koyduğu ilkeli tavrın hem de Rusya ile ilişkilerini sürdürme kararlılığının kabullenilemediğini belirten Öztürk “Fırsat bulunsa, Türkiye ile Rusya’yı kafa kafaya tokuşturacaklar. NATO’cular her gün akıl almaz dezenformasyon ile kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Hem de Türkçe konuşan, Türkçe yazan adamlarıyla..!” dedi.

“NATO, Rusya’yı ‘Ukrayna bataklığında boğmak istiyor!’” diyen Öztürk yazısına şöyle devam etti:

"Askeri ve ekonomik hiçbir riske girmeden, ‘düşman’ olarak kodladıkları Rusya’yı, ‘yem’ olarak kullandıkları Ukrayna’da ehlileştiriyorlar!

Bu savaş uzadıkça, siviller ölecek, Ukrayna yıkılacak… Ama aynı zamanda Rusya ve Putin ağır yara alacak. Rus ekonomisi çökecek. Amerika’nın başını çektiği NATO ve Batı, hegemonyasını sürdürecek.

Hesap bu! Tutar mı takip edeceğiz.”

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