Yeni Şafak yazarı: NATO'nun en önemli kuruluş gerekçelerinden biri, Türkiye’nin durdurulmasıdır

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, NATO'nun mazlumların kanını akıtan ruhsuz bir ölüm makinası olduğunu savunarak, "NATO’nun temel varlık nedeni, ittifakın görünen güçleri arasında veya daha çok da görünmeyen gizli iki kurucu gücü arasında bir dünya savaşına yol açacak herhangi bir çatışmanın patlak vermesinin önlenmesidir, dedim. Evet, NATO’nun en önemli kuruluş gerekçelerinden biri, Türkiye’nin durdurulması ve Osmanlı ruhu ile tarih-yapıcı, medeniyet-kurucu bir medeniyet yolculuğuna soyunmaya kalkışmasının önlenmesidir" diye yazdı.

Türkiye'nin NATO ülkesi olmasının elini kolunu bağladığını kaydeden Kaplan, "Türkiye er ya da geç kendi medeniyet yürüyüşüne soyunacak ve kendi NATO’sunu oluşturarak NATO’dan çıkacak ama şu aşamada Türkiye’nin NATO’dan çıkması, büyük hata olur. Türkiye’yi vururlar bir bahane üreterek!" ifadelerini kullandı.

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