Yeni Şafak yazarı: Millet İttifakı son dönemde, alt gelir grubundaki insanları, hükûmete karşı kışkırtma peşinde

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü “Bize yeni bir profil çizen çiçeği burnunda cumhurbaşkanı adayı ve paydaşlarının bildiğimiz halleri” başlıklı yazısında, Millet İttifakı liderlerinin “alt gelir grubundaki insanları, hükûmete karşı kışkırtma peşinde” olduklarını ileri sürdü.

Muhalefetin, yıllardır Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden fırtınalar kopardığını yazan Öztürk, “Yok ‘kutuplaşan toplum’, yok ‘diktatör yaftası’, yok ‘tek adamlık’ lakırdıları… Hedef tespihin imamesi; Erdoğan!” diye yazdı.

“Toplumu kutuplaştıranlar, nefret tohumları ekenler kimler diye baktığımızdaysa hep aynı kadroları, aynı cenahı görüyoruz!” diyen Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündem olan “Siyasi suikastlar işlenecek” , “Bir grup silahlanıp, bir başka gruba saldıracak” açıklamalarını hatırlatarak şöyle devam etti:

“‘İktidardan gitmemek için…’ diye başlayan cümlenin ardına, ‘Bir nevi Netanyahu’ cümlesini kuransa ortağı İyi Parti Genel Başkanı Akşener! Millet İttifakı’nın yandan destekçisi, paydaşı HDP zaten Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Doğu ve Güneydoğu’da ‘işgalci’ görüyor. Erdoğan’a ve Bahçeli’ye her fırsatta ‘faşist’ diyor! ‘Ak Parti’den oy çalmak üzere kurulan partiler (Gürkan Hacır)’ ise bu yazının konusu değil. Zira onların Erdoğan düşmanlığının arkasında kişisel kıskançlık ve ihtiras bile var!

Bütün bunlar yetmemiş olacak ki son dönemde, alt gelir grubundaki insanlarımızı, hükümete karşı kışkırtma peşindeler.

Ne var ki hükûmete karşı kışkırtmaya çalıştıkları vatandaşları aşağılamaktan başka bir şey yapmıyorlar!”

Öztürk yazısının devamında Kılıçdaroğlu’nun siyasi geçmişine değindi, cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiği yönündeki açıklamalarına yer verdi.

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