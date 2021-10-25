Yeni Şafak yazarı Likoğlu'ndan TÜGVA yorumu: Verdiğimiz rahatsızlıktan iftihar ediyoruz

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, kadrolaşma listeleriyle ve iktidarın sunduğu imkânlarla gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili olarak muhalefetin tavrını eleştirdi, “Millî-manevî değerlere sahip herkesten nefret ediyorlar. Türkiye’yi ele geçirememenin tek sorumlusu olarak, millî-manevî değerlere sahip insanları görüyorlar” diye yazdı.

İktidardan rahatsız olanların yeni hedefinin TÜGVA olduğunu yazan Likoğlu, vakfın İstanbul Adalar’daki iskele binasını boşaltmamasının ardından yaşananları hatırlatarak “Sonra yaşananlar gösterdi ki bu bir ön yoklamaymış. Meğer Fetullahçı yöntemlerle bir takım sözde yazışmalar varmış ellerinde. Önce bu baskınla TÜGVA’yı gündem yapıp ardından bu FETÖ’vari belgeleri piyasaya sürme planını yapmışlar” dedi.

“Millî-manevî değerlere sahip herkesten nefret ediyorlar” diyen Likoğlu, “Türkiye’yi ele geçirememenin tek sorumlusu olarak, millî-manevî değerlere sahip insanları görüyorlar. Çaresizliklerinin, onları aşamamaktan kaynaklandığını biliyorlar. Hele hele 50 yıldır besleyip büyüttükleri Fetullahçı ihanetin başarısız olmasını bir türlü sindiremiyorlar” diye yazdı.

“TÜGVA ve diğer millî-manevî yapıların icraatları görüldükçe, kimyaları bozuluyor” diyen Likoğlu, vakıfla ilgili bilgilerin sızmasını dış ülkelere bağladı. Likoğlu, “TÜGVA, TÜGVA’dan ibaret değil. Meselenin de TÜGVA olmadığını biliyoruz. Anadolu’nun zeki çocuklarını devşirip, ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönettirenler, büyük bir hüsran yaşıyor.

Çok rahatsız olduğunuzu biliyoruz, dolayısıyla verdiğimiz rahatsızlıktan iftihar ediyoruz” dedi.

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