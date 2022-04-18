Yeni Şafak yazarı Likoğlu: İYİ Parti nihayet ‘gerçek’ kimliğine kavuştu

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ayşe Afet İnan’ın 'Medeni Bilgiler' kitabıyla ilgili “İktidar olduğumuzda ilkokuldan itibaren bunu ders kitabı olarak okutacağız” sözleriyle ilgili “İYİ Parti nihayet ‘gerçek’ kimliğine kavuştu” değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın içeriğinden bilgiler aktaran Likoğlu “Gerçekten Atatürk tarafından yazılıp yazılmadığı bir tarafa, kitapta yer alan ifadeler yakın tarih boyunca hep tartışıldı. Akşener, nasıl bir tartışmanın fitilini ateşlemek için böyle bir çıkış yaptı bilmiyoruz ancak bu çıkışıyla İYİ Parti’nin uzun zamandır yaşadığı kimlik bunalımına son noktayı koydu. Meral Hanım, kürsüden, elinde salladığı kitapla partisinin kimliğinin ‘İslâm'sız Türkçülük’ olduğunu ilan etti” görüşünü dile getirdi.

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