Yeni Şafak yazarı: Kudüs'te ABD'ye değil, Müslümanlara kızın!

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in başkenti Kudüs'tür" açıklamasıyla başlayan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla boyutlanan "Filistin sorunu"nu değerlendirdi.

Öztürk, "Kudüs’te ABD’ye değil, Müslümanlara kızın" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2018) yazısında "Kudüs'ün işgalinin, Müslümanların beceriksiz ve utanç veren tutumları yüzünden gerçekleştiği" görüşünü dile getirdi.

"Bugün de Kudüs, İslam dünyasının basiretsiz, beceriksiz, yozlaşmış ve ahlaki değeri kalmamış iktidarları yüzünden esir olmaya devam ediyor" diyen Özürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne İsrail’in askerleri ne de ABD’nin uçak gemileri birleşmiş Müslüman ülkeler karşısında durabilir aslında. Ancak kokuşmuş rejimlere sahip devletler yüzünden Müslüman ülkeler birlik olamıyor, Filistin için direnemiyor, Kudüs’ü kurtaramıyor. Kudüs’te ABD büyükelçiliği binasını gösteren her tabela, direnişin sembolü Hanzala’nın kalbine çakılmış bir kazık gibiydi. Hiçbir devlet ses çıkarmadı. Adım adım böğrümüze saplanan bu kazıkların acısı, ABD ve İsrail ile ittifak yapan, Kudüs’ün işgaline göz yuman sözde Müslüman ülkelerin ihanetinden daha acı değildir. Suud’un öncülük ettiği, BAE’nin tetikçilik yaptığı ve iradesiz, yoz rejimlerin köleler gibi onları takip ettiği bir grup devlet, gözümüzün önünde, Kudüs’ün topyekun işgalini teşvik etti. Filistinliler ne kadar Müslüman ülkelerin namusunu kurtarıyorsa, İsrail ile işbirliği yapanlar da o kadar İslam aleminin namusunu kirletiyor."