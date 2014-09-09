Yeni Şafak yazarı, Kılıçdaroğlu'na kaset imasında mı bulundu?

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mücbir” bir sebeple hareket ettiğini öne sürerek Almanya ziyaretini işaret etti. Korkmaz, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'El Mecbur' hale getiren 'mücbir sebep'le şu boğma rakı merakı arasında bir bağlantı var mı, acaba? Bunu öğrenebilmek için... Kılıçdaroğlu'nun henüz CHP'nin Grup Başkan Vekili olduğu dönemde... 2009 yılının Kasım ayında 'Almanya'ya yaptığı ziyarete' gitmek gerektiğini söylüyorlar” ifadesini kullandı.

Tamer Korkmaz’ın Yeni Şafak’ta “CHP'deki hizipler: Rakıcı, biracı, viskici...” başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2014) yazısı şöyle:

CHP'deki hizipler: Rakıcı, biracı, viskici...

Şu idman boksörü Muharrem'in, CHP'nin kurultay ringinde Ecnebi Kemal'i iplere yaslayacak kadar zor durumda bıraktığı anlar oldu.

Bunlardan biri, İnce'nin 'Cumhurbaşkanı adayımızı televizyondan öğrendim!' dediği sahneydi:

'İçinizden biri bile ankete İhsanoğlu'nun adını yazdı mı?' diye sordu, salondakilere...

-Çıt çıkmadı!

CHP'nin yöneticileri, yetkili kurulları, delegeleri cümbür cemaat 'Kuzuların Sessizliği'ni oynadılar!

*

Bir diğeri de 'Artık masaya yumruğu vuracağım diyor, siparişle masaya yumruk vurulmaz!' diye CHP liderine söylendiği andı.

Kemal Bey'e başlangıçta Gandi kıyafeti giydirenler de...

Şimdilerde 'Bundan sonra yumruğunu masaya vurmalısın' telkininde bulunanlar da...

Evvelinde, İhsanoğlu ismini kulağına fısıldamış olanlar da...

Kılıçdaroğlu'nu, 2010 Mayıs'ında 'paraşütle' CHP'nin başına getirenlerdir!

Yani?

Kılıçdaroğlu, derin baronların siparişlerini yerine getiriyor.

Amerikancı-İsrailci Derin Baronlar, ne diyorsa neyi sufle ediyorsa...

Kemal Bey, bunları harfiyen uyguluyor.

Paralel Yapı ile CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu aynı cephede buluşturan, kol kola gezdiren de İstanbul Baronları'dır.

*

Kemal Bey'i 'El Mecbur' hale getiren 'mücbir sebebi' merak ediyorum!

Kurultayda patlayan 'rakı muhabbeti' üzerinden giderek, bu sorunun cevabını bulabilir miyiz?

*

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşanlar değil' diyerek...

Partisini, Muhalif Rakıcılar'dan temizleyeceğini ilan etti!

Buna mukabil...

Muharrem Bey, 'Sayın genel başkanla da rakı sofralarında oturduklarını' ifşa etti, CHP liderini 'ince ince' doğradı!

*

CHP'deki hizipler mi, artık 'Lingo lingo şişeler' üzerinden tarif edilecek:

-Biracı Muharrem...

-Rakıcı Hüseyin (Aygün)...

-Viskici Kemal!

*

Ecnebi Kemal, viskiciliği ile biliniyor olsa da...

Rakı sofralarındaki 'tahtası açık' sandalyesi garanti!

Öğrendiğime göre Kemal Bey'in 'Boğma Rakı' merakı da varmış!

Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'El Mecbur' hale getiren 'mücbir sebep'le şu boğma rakı merakı arasında bir bağlantı var mı, acaba?

*

Bunu öğrenebilmek için...

Kılıçdaroğlu'nun henüz CHP'nin Grup Başkan Vekili olduğu dönemde...

2009 yılının Kasım ayında 'Almanya'ya yaptığı ziyarete' gitmek gerektiğini söylüyorlar!