Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu en büyük siyasal yenilgisini Erdoğan’dan değil, İmamoğlu’ndan alacak

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin cumartesi günü gerçekleştirdiği 5 saat 15 dakika süren zirveyi değerlendirdi.

Kılıçarslan, “Altı ‘benzemez’in Türkiye planı” başlıklı yazısında zirve için “Kemal Kılıçdaroğlu’nun topladığı ‘looser masası.’” ifadesini kullandı.

Zirveye katılan liderlerin daha önce birbirine yaptığı eleştirilere yer veren Kılıçarslan, “Kılıçdaroğlu’nun yanına 6 ‘looser’ı alıp 2023’te memlekete başkan olma planı her bakımdan enteresan bir plan bana kalırsa. Birinci ve en önemli enteresanlığı Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı yenebileceğine dair beslediği umut…” diye yazdı.

Kılıçarslan yazısına şöyle devam etti: İkinci enteresanlık ise şu: Küresel güçlerin ve onun kültür endüstrisi içerisindeki yardakçılarının 2023 adayı Ekrem İmamoğlu. Burası artık gün gibi ortada. Kılıçdaroğlu neye nasıl güveniyor da Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmak istiyor, anlaşılır gibi değil. Göreceksiniz. Kılıçdaroğlu, küresel güçlere rağmen başkanlığa aday olamayacak. Hatta diyebilirim ki en büyük siyasal yenilgisini 9-10 kez yenildiği Erdoğan’dan değil, İstanbul’u teslim ettiği, teslim eder etmez de pişman olduğu İmamoğlu’ndan alacak.

O masa, 'masa da masaymış ha' dizesine bile konu olmayacak. Çünkü oyunu Kılıçdaroğlu değil, İmamoğlu ve dostları kuruyor epeydir.

Bekleyelim, görelim."

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