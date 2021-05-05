Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olmasına karşı olduğunu özel sohbetlerde dile getiriyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kulislerde cumhurbaşkanlığına adaylıkları gösterilebileceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a karşı tutumunu değerlendirdi.

“İmamoğlu’nun aday olmayı çok istediği, buna göre strateji geliştirdiği, zaman zaman da örtülü ataklarla ismini konuşturmayı başardığı kesin. Duyduğumuza göre, katıldığı televizyon programlarında konuşulacak konular üzerinde çalışılırken, birlikte çalıştığı isimler, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönünde sorular sorulmasını, programa katılan gazetecilerden özellikle rica ediyorlarmış” diyen Acet, “İmamoğlu’nun potansiyel rakibi Mansur Yavaş ise, ‘erken hamle’ yapmaktan özenle kaçınıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Yavaş ve İmamoğlu’na karşı kulislerden edindiği görüşün, “her iki ismin de aday olmasına soğuk baktığı” yönünde olduğunu aktardı. Gerekçesinin ise “İmamoğlu aday olursa İstanbul, Yavaş aday olursa Ankara’nın AKP’nin eline geçeceği” düşüncesi olduğunu ifade eden Acet, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu bu görüşlerini gizleme gereği duymadan, özel sohbetlerde dile getiriyor. Bu gerekçeyle iki ismin de aday olmasına karşı olduğunu ifade ediyor. Hatta 2018’de Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adaylığı söz konusu olduğunda, aynı gerekçeyle bundan vazgeçildiğini de söylüyormuş. İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde çoğunluk AK Parti’nin elinde olduğu için, mevcut başkanlardan birinin aday olması halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna AK Partili bir isim oturacak. CHP liderinin 'Belediye AK Parti’ye geçer' derken dertlendiği mesele bu."

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