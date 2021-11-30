Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını İmamoğlu'na bırakamaz çünkü denklem dışında kalması anlamına gelir…

Yeni Şafak yazarı ve iletişim uzmanı Ali Saydam, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bırakamayacağını belirterek “İmamoğlu’nun adaylığı, CHP Genel Başkanlığı yolunun da kendisine açılması, Kılıçdaroğlu’nun ise denklem dışında kalması anlamına gelir” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dediğini yazan Saydam, “Daha önce de İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan birinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmelerine karşı çıkmayacağını açıklamıştı zaten… Son konuşmasıyla pozisyonunu daha da netleştirdi… Hangi mantıktan yola çıkıyor? Şundan: Bütün ölçümlemelerde Kılıçdaroğlu, en düşük sonucu alıyor. Meral Hanım da kazanma ihtimali daha yüksek adayla ilerlemek istiyor. Mantık bu…” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakmadığını yazan Saydam, CHP Lideri’nin “Tasvip etmiyorum… Onlar kendi işlerini yapsınlar… Bir dönem daha büyükşehir belediye başkanlıklarına devam etsinler…” açıklamasını yer verdi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “çelişki” bulunduğunu yazan Saydam, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını İBB Başkanı’na bırakmaz, bırakamaz… Çünkü İmamoğlu’nun adaylığı, CHP Genel Başkanlığı yolunun da kendisine açılması, Kılıçdaroğlu’nun ise denklem dışında kalması anlamına gelir… Şimdi teori de çözümsüz çelişki de tamamlandı işte…

Kılıçdaroğlu’nun aklında deli sorular… İttifak ortağı ile karşı karşıya mı gelse; yoksa Genel Başkan koltuğundan vaz mı geçse?.."