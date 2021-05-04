Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: “Ülkemizde onca fakir, onca yardıma muhtaç dururken Suriyelilere yardım ediliyor” hikâyesi kocaman bir yalan

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçdarslan, “Faşist odakların gazına gelen kamuoyunun en çok tekrarladığı hikâyelerden biri ‘ülkemizde onca fakir, onca yardıma muhtaç dururken Suriyelilere yardım ediliyor’ hikâyesi” dedi. Devamında “Kocaman bir yalan bu” diyen Kılıçarslan, düşüncesini iki bakış açısı üzerinden açıkladı.

“Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti, her sosyal devletin yapması gerekeni yaparak ülkedeki tüm dezavantajlı vatandaş gruplarına ‘yardım önceliği’ sağlıyor. İlgilisi küçük bir araştırmayla kime ne yardım edildiğini öğrenebilir” diyen Yeni Şafak yazarı, “İkincisi ise memleketteki STK’ların önceliği meselesi. Burada da faşist odaklar ‘İslami STK’lar Türkiye’de yardıma muhtaç insanlar dururken diğerlerine yardım ediyor’ yalanını yayıyorlar. Oysa durum öyle değil” dedi.

“İHH, Sadaka Taşı, Beşir ve diğerleri bilhassa pandemi başlangıcından itibaren zaten öteden beri “önce komşumuz” olarak koydukları yardımlaşma hedefini iyice belirgin hale getirmiş durumdalar” diyen Kılıçarslan, yazısının devamında son haftalarda birbiri ardına gelen intihar haberlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

Şimdi bu faşist odakların bulduğu yeni propaganda biçimi ise “ülkemizde insanlar yoksulluktan intihar ederken…” diye başlayan leş cümleler.

Evet, kısa aralıklarla 3 intihar haberi düştü gündemimize. Ve evet, bu intiharların yoksullukla, geçim zorluğu ile anlamlı bir bağı varmış gibi duruyor. Üstelik bu işin “aması, fakatı, lakini” de yok. 2021 yılında, yaşadığımız ülkede yoksulluk yüzünden intihar etmeyi seçen insanın vebali hepimizin omuzlarındadır. Ne var ki bu intiharlarla Suriyeli kardeşlerimize açtığımız şefkat koridorunu karşı karşıya getirmek insani değil, berbat ötesi bir politik manevradır. Dahası vicdansızlıktır. Nebbaşlıktır.

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