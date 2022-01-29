Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Kırk yıllık yandaşım, böyle yanlama görmedim

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, “yandaşlık” kelimesi üzerinde durduğu bugünkü yazısında, “Kırk yıllık yandaşım, ben bu son kar yağışında İstanbul şehrimizin kötü sağcı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanlayanlar kadar yandaş olamadım, olamam da” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile yemek yemesi tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, “Gerçi bütün suç Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’da… İstanbul’a afet boyutunda kar yağarken, insanlar 8 saatte evlerine ulaşamamışken kimse, ama hiç kimse İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yiyor olabileceğine ihtimal vermedi” ifadelerini kullandı. Kılıçarslan, İBB Başkanı’nın Sarıyer’de bir balıkçıda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile yemek yediği haberini ilk başta doğru olmadığını sandığını yazdı.

Fazıl Say, Uğur Dündar, Mehmet Aslan ve Cem Davran’ın ismini anan Kılıçarslan, “İmamoğlu bence çok acayip bir iş başarmış kısa sürede. Dilediğini, aklına eseni, hiç olmaz işleri yaptığında bile kendisine 'mum gibin yanan' bir yandaş ordusu kurmak az iş değil” ifadesini kullandı.

Kılıçarslan, son günlerde sosyal medya mesajlarıyla gündeme gelen Fazıl Say’a; “Aldın mesleğimizi elimizden görüyon mu Fazıl Usta?” diye seslendi.

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