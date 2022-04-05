Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: "Hayat pahalılığı tüm dünyada devasa bir soruna dönüştü" demeyeceğim çünkü zaten bunu biliyor olmalısınız

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, TÜİK'in yüzde 61 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu değerlendirdiği yazısında, "Bu rakamların peşine İngiltere’de artan enerji rakamlarını protesto etmek için sokağa dökülen insanların haberini okudum ve Makron’a “4.000 Euro kazanıyor ve geçinemiyorum” diyen o Fransız’ın videosunu izledim.

Hayır hayır. “Sadece Türkiye’ye mahsus değil, hayat pahalılığı tüm dünyada devasa bir soruna dönüştü” demeyeceğim çünkü zaten bunu biliyor olmalısınız. En fazla “bilmez gibi yapabilirsiniz” ama bu da sizi hayat pahalılığını değil iktidarı hedef alan biri haline getirir. Neyse, bu bir başka bahis" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile birlikte orta sınıf kalkınmacılığı fikrinin sonuna gelindiğini savunan Kılıçarslan, "İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, Türkiye’de vd. “orta sınıf masalı”nın bittiği, ekonominin çok yeni dengelerle tekrar düzenleneceği; bu yeni düzleme uyumlanamayan ülkelerin patır patır döküleceği yeni bir dünya burası. Ve kabul edelim ki bu yeni dünyaya karşı orta sınıfların hiçbir hazırlığı ve pratiği yok" diye yazdı.

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