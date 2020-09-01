Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Farklılaşma talebini deizm zannedip 'deizm mahvedecek ülkeyi' tespiti yapmakla günü kurtarıyorlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Değişen, dönüşen, farklılaşan neyse onun tespitini çok önemsiyorum. Ve üstelik bu değişim, dönüşüm ve farklılaşmalar üzerine 'verisiz' konuşulmasını da son derece sakil buluyorum. Farklılaşma talebini deizm zannedip 'deizm mahvedecek ülkeyi' tespiti yapmakla günü kurtarıyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Beyoğlu ve Kartal Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde üniversiteye girmeye hak kazanıp da ilahiyat tercih eden toplam 4 öğrenci var. Bu benim için uzun, upuzun bir sosyolojik araştırmanın konusu örneğin. İmam Hatip mezunu öğrencilerin seneler içerisinde değişen üniversite tercihleri dindar-muhafazakâr eğitimli kitlenin geleceğine dair net bir fotoğraf koyabilir önümüze. Üstelik -varsa tabii- ilahiyat okumanın popülaritesini kaybetmesi de ilginç bir sosyolojik tespitler galerisine gebedir zannımca. Dindar-muhafazakar ailelerin “çocuğum imam değil, dinini-diyanetini bilen doktor olsun” şeklinde özetlenebilecek ve 28 Şubat’tan beri değişmeyen refleksini de işin içine kattığımızda mesele iyice civcivlenir bence." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçarslan, "Uzaktan bir şey söylemiş olayım. Bence İmam Hatiplerde ilahiyat tercihlerinin az, teknik bölümlerin fazla tercih ediliyor olması, dindar-muhafazakar ailelerin İmam Hatiplerden beklentisini tam olarak karşılayan bir durum. Her şey olması gerektiği yönde ve olması gerektiği ilerliyor bence." görüşünü savundu.

Kılıçarslan, "Değişen, dönüşen, farklılaşan neyse onun tespitini çok önemsiyorum. Ve üstelik bu değişim, dönüşüm ve farklılaşmalar üzerine 'verisiz' konuşulmasını da son derece sakil buluyorum. Misali 'gençler arasında deizm yaygınlaşıyor' yargısından vereyim. Bakmadık gençlik araştırması, sonuçlarını görmediğim anket bırakmadım. Yok arkadaş. Yükselmiyor gençler arasında deizm falan. Fakat koca koca adamlar, verisiz, duyumlara-dedikodulara dayanarak 'deizm tehlikesi'nden söz ediyorlar. Oysa gençlerinki deizm değil, farklılaşma isteği. Bütün gençlik anketlerinde “ay gibi parlıyor” farklılaşma talebi. Oturup gençlerin beklentilerini analiz etmek zor geliyor olmalı ki o farklılaşma talebini deizm zannedip 'deizm mahvedecek ülkeyi' tespiti yapmakla kurtarıyorlar günü. Ört baba ört, ört ki ölek." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın