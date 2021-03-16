Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Diyanet, bazı güç odakları için proaktif ve belirleyici tavrı ile varlığını "rahatsız edici bir gerçek" olarak sürdürüyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Diyanet, bazı güç odakları için proaktif ve belirleyici tavrı ile varlığını 'rahatsız edici bir gerçek' olarak sürdürüyor" görüşünü savundu.

Kılıçarslan yazısında, "Mehmet Görmez ve ardından da Ali Erbaş Hocalarla Diyanet İşleri Başkanlığı “proaktif” ve “belirleyici” bir rol oynamaya başladı. FETÖ’sü, DEAŞ’ı, HDP’si, Ayşenur Aslan’ı, Emin Çapa’sı falan asıl olarak bu “belirleyici” tavırla kavgalılar. Sünni İslam anlayışının tarihi birikimini doğru düzgün yansıtan, bugünkü tezlerini eğip bükmeden anlatan bir Diyanet, bu yapılar için büyük bir soruna işaret ediyor. Hal böyle olunca Ankara’da Şehir Hastanesi’nde korona tedavisi gören Ali Erbaş Hoca hakkında “İstanbul’da Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyor” iftirasını utanmadan atabilen gazeteci müsveddelerine falan rastlar olduk. Oysa korona tedavisini Amerikan Hastanesi’nde olan prensleri Ekrem İmamoğlu idi… Ayrıca da şifa buldu, ne güzel oldu." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu yazısında ifadesini kullandı:

"Temelde şunu söylemeden geçmemek lazım… Diyanet, bu ülkedeki bazı güç odakları için bu proaktif ve belirleyici tavrı ile “rahatsız edici bir gerçek” olarak sürdürüyor varlığını. FETÖ’sünü, DEAŞ’ını, HDP’sini, Emin Çapa’sını falan tabii ki anlıyorum da kendini tarihçi zanneden intihalci profesörlerle kendini hoca zanneden bazı madrabazların Diyanet düşmanlığını yine de anlayamıyorum. Hoş, “Müslümanlardan gayrısını pek sevmek konusunda” Perinçek’e kadar ilerleyen adamın nesini anlayayım?"