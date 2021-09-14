Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'dan aşı karşıtlarına: Dünyadaki tek bilgi senin sosyal medyadan devşirdiğin bilgiler değil

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, aşı olmamak, tıpkı aşı olmak gibi en temel insan haklarından biri olduğunu belirterek “Kişi hem kendisi hem de sorumlu olduğu çoluk çocuğu için aşı olmama hakkını sonuna kadar kullanabilir. Herhangi bir yapı yahut devlet, kişiye aşı olmayı dayatamayacağı gibi aşı olmamayı da dayatamaz” dedi.

“Aşı olmayacağım kardeşim” diyene büyük saygı duyduğunu bunun kendi tercihi olduğunu yazan Kılıçarslan “Fakat iş ‘kamu düzeninin tesisi’ meselesine gelince orada hep birlikte bir durmamız gerekir. Kamu düzeni sana ‘öğretmenliğe devam edeceksen ya aşı olacaksın ya PCR testi yaptıracaksın’ dediğinde buna da itiraz edersen öğretmenlik yapmayacaksın. Uçağa binmeyeceksin. Toplantıya katılmayacaksın. Çünkü bu başka bir şeye benzemiyor. Aşı yaptırmadığın zaman o virüsü bana bulaştırma ihtimalin arşa çıkıyor. Doğrudan hakkıma tecavüz ediyorsun. Daha doğrusu ‘kamu düzeni’ bunu veri olarak böylece kabul ediyor. ‘Hem karnım doysun hem pastam dursun’ tavrıyla olmuyor, olmaz” diye yazdı.

9 Eylül’e İstanbul Maltepe’de düzenlenen aşı karşıtı mitingde konuşma yapan yazar ve Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘koronadan korur’ diye önerdiği ‘bağışıklık sıvısı’nın 1.200 lira olduğunu yazan Kılıçarslan şöyle devam etti: “Nereden bileyim ‘aşı karşıtı lobi’nin finansmanını ‘bağışıklık artırıcı ilaçlar lobisi’nin sağlamadığını? Komplonun sonu da yok, ucu bucağı da gördüğünüz gibi. İş, aşı karşıtı mitingde dağıtılan lokumların içerisinde korona virüsü olduğu komplosuna kadar geldi dayandı. Hani korona yoktu ve siz onun için miting yapıyordunuz yahu? Lokumda, varlığına inanmadığınız korona virüs mü varmış yani? Zihin komplo çöplüğüne dönünce oluyor galiba böyle şeyler.”

Aşı yaptırmayanların kamu düzenine uyması gerektiğini yazan Kılıçarslan “Bu basit meseleyi daha da zorlaştırma ki pandeminin ilk anından bu yana canhıraş şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızın moralini bozma. Pandeminin ilk anından beri bütün bildiklerini kamuoyu ile aracısız, teklifsiz, samimiyetle paylaşan Fahrettin Koca’dan utanır insan yahu.”

Aşı zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Kılıçarslan, aşı karşıtlarına “Aşının bu hastalıkla mücadelede bilinen tek yöntem olmasına rağmen senin aşı yaptırmama kararına saygı duyuldu. Sen de bizim hayatta kalmak için, ülkemizi ayakta tutmak için, çocuklarımızın okula gitmesini devam ettirebilmek için uğraşmamıza biraz olsun saygı duy. Dünyanın merkezi sen değilsin. Dünyadaki tek bilgi senin sosyal medyadan devşirdiğin bilgiler değil. Kendi aklını sev ama ne olur aklımıza hakaret etmekten vazgeç” dedi.

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