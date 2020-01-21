Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Cemevlerine ibadethane statüsü verilmeli

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, cemevlerine ibadet statüsünün verilmesi gerektiğini belirtti. Kılıçarslan, “Cemevlerine ibadethane statüsü verilmeli, cemevlerini sevk ve idare eden personel maaşa bağlanmalıdır. Bu, benim açımdan tartışmaya kapalı bir konudur. Tartışmaya kapalıdır zira bir Sünni olarak devlet bana camilerde sağladığı avantajın aynısını cemevlerinde Alevilere de sağlamak durumundadır ki devletin devletliği belli olsun. Yanlış anlaşılmasın. En genel manada devletin, camilerden de elini ve desteğini çekmesini savunuyorum ben. Ama bunu yapmayacak nasılsa devlet. Bunu yapmayacaksa, yani camilerden elini çekmeyecekse cemevlerine de el atmalıdır” görüşünü savundu.

Kılıçarslan, “Devlet, camilere sağladığı avantaj karşılığında nasıl ki camileri denetliyor, camilerde neler olacağını belirliyorsa cemevlerinde ne olacağını da belirleyip, oraları denetler. Bu da devletin ‘devletlik hakkı’ dır. Alevilerin ibadet ederken devletin imkânlarından yararlanma haklarını engelleyenler iyi ve doğru bir şey yapmamaktadırlar. Tekke ve zaviyeler kanununu ilga ederek hem Alevilerin hem de Sünni tarikat yapılarının varlığını yasal güvence ve destek kapsamına almak mümkündür” ifadelerini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de CHP ve İyi Parti grupları 13 Ocak günü İBB Meclisi'ne bir önerge sunmuştu. Önerge teklifinde, İstanbul'da 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekânları olmasına rağmen resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgusu yapılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ocak 2020'de il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti.

Erdoğan cemevlerine hukuki statü tanıyacağız demişti

Daha önce, AKP 2013'teki 'Demokratikleşme Paketi' ile 3 maddelik Alevi açılımı için çalışma başlatmıştı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen açılım sürecinde "Cemevleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacak." ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de 24 Haziran seçimleri için hazırlanan AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz" demişti.