Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Büyük ihtimalle bir 'habis ergen' İzmir'de cami hoparlörlerinden şarkı çalınması gibi bir saçmalığa imza attı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, İzmir'deki camilerin hoparlörlerinden şarkı çalınmasına ilişkin, "Bir 'habis ergen', büyük ihtimalle kendini anonim kılmayı da başararak, merkezi ses sistemini kontrol eden bilgisayara hackleyip böyle bir saçmalığa imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçarslan, "Üstelik Diyanet de herhangi bir gerzeğin böyle bir 'itoğluitliği' yapacağına ihtimal vermediği için öyle ağır tedbirler almamıştır bu sistemlerle ilgili. Ben bunlara takılmıyorum bu mevzuda. Bir çirkinlik, bir de güzellik zuhur etti bu olayın ardından, onlar ilgimi çekiyor. Çirkinlik şu: Minareden şarkı yayını yapılamasını sosyal medyada yaygınlaştırmaya, hatta bu vesileyle dindar ahalinin hassasiyetleriyle dalga geçmeye, onları sarakaya almaya çalışan insanların varlığından haberdar olduk. Sinir uçları ile oynama yarışına girdiler. Hakikatte 'güzellik doğurmaya' meyyal memleketimizde arada da olsa, azınlıkta da olsa böyle çirkinlikler zuhur ediyor. Bu meselede ortaya çıkan güzellikse iki türlü gösterdi kendini. İlk görünümü, dindar ahalinin ezana muhabbetinin dipdiri olduğu hususu… İkinci görünümü ise tüm siyasi partilerimizin, tüm aklı başında insanların bu 'habis ergenliği' lanetleme açıklamaları." ifadesini kullandı.

Adana'da teravih namazı kılmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polisin orantısız güç kullandığını belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da açık bir çağrı yapayım. Polisin orantısız güç kullanması hiçbir şartta kabul edilemez lakin bu durumda iyice kabul edilemez. Böyle adamların ve organizasyonların 'meşruiyet devşirmesi'ne müsaade etmemek lazım gelir." düşüncesini dile getirdi.

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