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Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: “Aile ifsat oluyor" diyen koca kanaat önderlerimiz değil, aileyi parçaladığı propagandası yapılan o örgüt kurtardı Lütfiye’nin ailesini

27 Eylül 2020 10:15

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, eşinde şiddet gören bir kadının 'aileyi parçaladığı propagandası yapılan' örgüt tarafından kurtarıldığını yazdı. 

Kılıçarslan, "Aslında bir şey daha öğrendim. Onu da söyleyeyim. 'Aile ifsat oluyor, elden gidiyor, aman da yanıyor, bitiyor' diyen koca koca kanaat önderlerimiz değil; hakkında aileyi parçaladığı propagandası yapılan o örgüt kurtardı Lütfiye’nin ailesini. Biraz düşünseler, ibret alırlar bundan." ifadesini kullandı. 

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