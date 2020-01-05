Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Karaman: Müslümanların çocuklarını okullarına yolladığı dönem ben de Gülen grubunu destekledim

Yeni Şafak gazetesinde yazılarına 25 yıl sonra sona erdiren ve soru-cevap yazıları yazmaya başlayan Hayrettin Karaman kararının ardından çok sayıda şikâyet ve ‘hakkımı helal etmiyorum’ yazan maili aldığını yazdı. Karaman, kendisinin de bir dönem Gülen grubuna destek verdiğini dile getirdi. Karaman, “Daha önce istihbaratı güçlü bazı zevat bu kişinin ne yapmak ve nereye ulaşmak istediğini keşfetmiş ve yazmışlardı; birçok kimse gibi ben de bunların asılsız olduğu kanaatinde idim; tekelcilik, lider hakkında aşırı övgü ve inanç gibi -maalesef benzeri başka gruplarda da bulunan- kusurlarına rağmen ortada apaçık olan hizmetlere bakarak birçok Müslümanın çocuklarını onların okullarına gönderdiği, kurbanlarını ve yardımlarını onlara verdiği zamanlarda ben de destekledim” ifadesini kullandı.

Gülen grubunun dershane tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cephe almaya başladıklarını, kendisinin de bu dönem ilk uyarı yazısını kaleme aldığını belirtti.

Kendisine ‘Hakkımı helal etmiyorum’ mesajı atanların sözlerine “Senin fetvana dayanarak iktidarın yaptığı zulüm” diye başladıklarını ancak kendisinin bu konuda bir fetvasının var olmadığını savundu.

Karaman yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

“Bu konuda benim bir fetvam yoktur, var diyen göstersin. Adam devletin kendisine bahşettiği bunca yardım, imkân ve lütuflara karşı ihanet etmiş ve çok büyük zararlar vererek şahsen kurtulmanın yolunu bulmuş, bu arada ona samimi dindarlar içinden yardımcı olanlar da mağdur edilmişlerdir. Bu, devletle onlar arasındaki bir durumdur. Devlet bunu yaparken kimseden fetva almaz, kendini korumak, bir daha tehlikeye düşmemek için tedbir alır. Bu tedbirde aşırı gitmişse bu da onun sorumluluğuna dâhildir. Ben birkaç kere şunu yazdım: “O üçlü taksimde ibadet kısmına girenlerin mağduriyeti devam etmesin, bir an önce dosyaları incelenip masum olanların hakları iade edilsin”.

Daha ne diyeyim.

Bu ilk yazıda çok yoğun olan şikâyetlere cevap vermiş oldum. Gelecek yazılarda inşallah köşede cevap verilebilecek sorulara geçeceğim"

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Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Karaman bir dönem ‘Saray’ın fetvacısı’ olarak nitelendiriliyordu.