Yeni Şafak yazarı Karagül: Türkiye’nin bilge insanları sahaya inmeli, en ön sıraya yerleşmeli

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, “Türkiye’nin bilge insanları sahaya inmeli. Birikimlerini, donanımlarını Türkiye için harekete geçirmeli. Yüzlerce yıllık bilgi, birikim, derinlik, miras, akıl, hafıza, yüz yıl sonra yeniden ayağa kalkan ülkemiz ve milletimiz için, geleceğimiz için, yarınlara bırakılacak güçlü miras için risk almalı, öne çıkmalı, çıkarılmalı. Bu fedakârlığın, en üst insani ve milli değer olduğu gerçeği ile sorumluluk hissedilmeli." görüşünü savundu.

Karagül yazısında, "Hiçbir kişisel hesap Türkiye’nin ve dünyanın yeni arayışlarından daha önemli değil. Hiçbir kişisel öncelik, gerekçe, insanlığın içinde bulunduğu büyük buhran, dönüşümden daha öncelikli değil.Yüzyılların dönüşü yaşanıyor. Sadece bu coğrafyada son bin yılın belki de dördüncü büyük tarih kırılması yaşanıyor. Dünya, son beş yüz yılın güç kaymasını yaşıyor. Türkiye olarak, yeryüzünün anavatanında, merkez coğrafyasında dünyanın eksenini sarsacak iddialarla öne çıktık. Büyük bir kuruluşun temelleri atılıyor. Selçuklu gibi, Osmanlı gibi, büyük güçlerin tarih sahnesinde çıktığı gibi bir dalga oluştu. Çıkın artık ortaya! Ön sıraya yerleşin. Siz olmadan olmaz! Bu, çok güçlü toplumsal dayanışma ile, bilge insanların öncülüğü ile başarılabilecek bir şey. Öyleyse çıkın ortaya. Siyasetin, bürokrasinin, kişisel hesapların, gündelik zehirli, kirli tartışmaların ötesine geçip, bütün birikiminizle sahaya inin. Türkiye’ye omuz verin. Bilginin, geleneğin, hafızanın, coğrafya algısının, kimliğin, iddialarımızın, bütün birikimimizin taşıyıcısı sizsiniz. En ön sıraya yerleşin. Siz üretin, biz peşinizden gelelim. Siz olmadan olmaz!" düşüncesini dile getirdi.