Yeni Şafak yazarı Karagül: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, iki ülkeyi ilgilendiren ve aşılamayacak bir sorun yok

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, iki ülkeyi ilgilendiren ve aşılamayacak bir sorun yok" görüşünü savundu.

Karagül yazısında, "Türkiye, BAE ve S. Arabistan’ın 'Türkiye düşmanlığı' üzerine inşa edilen cephelerdeki yerini derinden sorguluyor. Hal böyle iken, Suudiler ‘açık düşmanlık’ tezine göre hareketlere girişirken, Türkiye’nin “bölge içi cepheleşmeleri kırıcı” girişimleri elbette Riyad’ın atacağı adımlara bağlı. Türkiye ile S. Arabistan arasında, iki ülkeyi ilgilendiren ve aşılamayacak bir sorun yok. Sorun; bu ülkenin Batı tarafından Türkiye’ye karşı konumlanması, cepheye sürülmesidir. Bu da iki ülkeye çok ciddi zararlar veriyor. Hal böyle iken Türkiye, hiçbir zaman bu ülkeyi hedef alan çatışma dili kullanmadı. Ama el insaf artık!" düşüncesini dile getirdi.