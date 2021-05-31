Yeni Şafak yazarı Karagül: Peker Operasyonu başlangıç, ardından ne gelecek onu bekliyoruz

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, "Sedat Peker’in açıkladığı videolardaki bütün iddialar, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbelerini yapmak için, FETÖ’nün ABD ve İsrail istihbaratı adına hazırladığı kurgu dosyalardır. İsrail istihbaratının ellerine verdiği listelere göre soruşturma dosyaları hazırlayanlar, FETÖ savcılarının dosyaları Peker’in önüne konmuş, yeniden servis ediliyor. Yeni olan hiçbir şey yok." görüşünü savundu. Karagül, "Peker Operasyonu başlangıç, ardından ne gelecek onu bekliyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Karagül yazısında, "BAE Erdoğan’a darbe mi yapacak! Bu kurguyu ezbere biliyoruz artık.Dikkat ederseniz, yayınlar önce Peker’in kişisel hesapları ile başlatıldı. Ardından “Türkiye-terör ortaklığı” teması işlenmeye başlandı. Çok geçmez, FETÖ’nün İran istihbarat iftiraları devreye girer. İsrail’in Selam-Tevhid iddiaları dolaşıma sokulur. Aslında bunların tamamı İsrail istihbaratı tarafından hazırlanmıştı. Çok geçmez iş PKK’yı desteklemeye, DEAŞ üzerinden yürütülen ABD söylemlerine varır. En son Erdoğan’ı devirmeye, Türkiye’yi durdurmaya ayarlı çokuluslu senaryoya kadar ulaşır. Mesele Peker, mafya değil. Biz çok daha büyük bir kurgunun ikinci adımlarını bekliyoruz. Bunların tamamı daha önce denendi. Peker Operasyonu başlangıç. Ardından ne gelecek onu bekliyoruz. Yeni ne deneyecekler onu bekliyoruz." ifadesini kullandı.