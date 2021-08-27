Yeni Şafak yazarı Karagül: Bu ülkeyi Bizanslılara asla terk etmeyeceğiz

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, 26 Ağustos 1071 Şavaşı’nın yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı yazıda “Bugün Türkiye’de yaşanan tartışma, belki de ‘çatışma’, Malazgirt’ten beri devam eden hesaplaşmanın bu yüzyıla taşınmış halidir. Yine o siyasi genetiğin yükselişe geçmesi, Batı’yı bir kez daha panikletti” dedi.

Türkiye’nin artık Avrupa’nın ve ABD’nin taşeronu olmadığını söyleyen Karagül, “Onların çıkarları, hesapları, zenginlikleri, refahı, saltanatı için bir yüzyılımızı daha feda etmeyeceğiz.

Onların güvenlik meseleleri, mülteci sorunları, nüfus açmazları, iş gücü ve kaynak sorunları bizi ilgilendirmiyor.

ABD’nin iştahı ve açgözlülüğü, Avrupa’nın dar bir kıtaya hapsolması ve sömürgelerinden birer birer kovulması bizin sorunumuz değil, olmayacak

Batı’nın gelecek korkusu bizim korkumuz değil. Dünyada gelecek korkusu yaşayan sadece onlar ve bizler bu korkuyu bizim sorunumuz gibi pazarlamalarına kanmayacağız” diye yazdı.

Karagül şöyle devam etti:

"İçeridekiler de, dışarıdakiler de hesabını bunun üzerine yapsın.

Bir daha bu topraklarda, bu coğrafyada ABD’nin çıkarları için, Avrupa’nın hesapları için konumlanmayacağız, pozisyon almayacağız. Asla.

Bu ülkeyi Bizanslılara asla terk etmeyeceğiz. O örtüyü kaldıracağız.

Bugün ülke içinde, bu taşeronluğu yeniden tesis etmeye dönük bütün yapılarla, girişimlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi Bizans’a teslim etmeyeceğiz.

FETÖ ve PKK gibi açık savaş yürütenlerin dışında, milliyetçi görünen, solcu görünen, muhafazakâr görünen ama Batı vesayetini yeniden tesis etmek için roller üstlenen hiç kimseyi meşru görmeyeceğiz. Türkiye görmeyeceğiz. Vatansever görmeyeceğiz.”

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