Yeni Şafak yazarı Karagül: Biden yönetime geçtikten sonra ABD yeni bir terör dalgasına hazırlanıyor

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, "Biden yönetime geçtikten sonra ABD yeni bir terör dalgasına hazırlanıyor. PKK/YPG’ye silah ve mühimmat aktarımı inanılmaz boyutlara ulaştı. Hava savunma sistemlerinin bile yer aldığı bu takviye, PKK’nın da ötesinde bir hazırlığa işaret ediyor." görüşünü savundu.

Karagül yazısında, "Suriye ve Irak’taki terör yatırımı tamamen Pentagon’a havale edildi ve onlar da kaldıkları yerden yeniden başladılar. Irak ve Suriye’deki terör saldırılarının tırmanması bu yeni dalgaya işaret ediyor. Böyle giderse saldırılar oralarda kalmayacak, şehirlerimize de yönelecek. Muhalif olmaktan değil, ABD’den korktukları için tavır alamadılar. 13 insanımızın infaz edilmesi karşısında muhalif partilerin açıktan tavır alamaması, bu durumu kamufle etmek için de öfkelerini Erdoğan’a, hükümete, Cumhur İttifakı’na ve Türkiye’ye yöneltmeleri yeni terör dalgasının en büyük işaretidir. Onlar; muhalif olmaktan değil, ABD’den korktukları için ülkelerine ve insanlarına sahip çıkıp teröre açık tavır almadılar. Bu da, yeni terör dalgası için içerinin hazırlandığının işaretidir. Çok vahim bir işarettir ama bu böyledir." ifadesini kullandı.