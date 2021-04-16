Yeni Şafak yazarı Karagül: Batılı dünya düzeni çöktü, yaşam tarzlarının büyüsü kalmadı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, "Batılı dünya düzeninin sonu şimdiden ilan edildi. Yeryüzünün ezici çoğunluğu; Asya’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Güney Asya’ya artık ABD-Avrupa merkezli bir dünya istemiyor. Bu alanda yükselen bir reddediş söz konusu ve bu reddedişin sesi her geçen gün daha da yükseliyor. Batılı yaşam tarzının büyüsü kalmadı. Batılı kültürün büyük kitleleri etkileme gücü kalmadı. Batılı iletişimin temeli kırıldı. Antik medeniyetler, yeryüzünün güçlü medeniyetleri, kültürleri, dünya görüşü, yaşam tecrübeleri yepyeni cümlelerle, yepyeni iddialarla sahneye indi" dedi.

Karagül, yazısında, "Üretim, tüketim, pazar, lojistik haritaları, diplomasi, güvenlik teorileri ve güvenilirlik alanlarında Batı hâkimiyeti hızla çöküyor. Bütün uluslar, ülkeler bu yeni döneme ilişkin baş döndürücü bir arayış içinde. Kimi eski kalıplarla var olmaya çalışıyor, kimi dünyanın nasıl değiştiğini görüp pozisyon almaya, yeni ilişkiler ve güvenlik alanları belirlemeye çalışıyor. Kimi zihinsel olarak bu dönüşümü okumak, kimi dönüşümde önünde olan ülkelerden biri olmak için yarışıyor. Bazıları ise yeni dönemin kurucu ülkeleri olmak için bütün riskleri alıyor, güçlü adımlar atıyor, büyük hedefler belirliyor. Türkiye gibi. Ama her ülke mutlak bir arayış içinde ve Korona salgını sonrası dünyanın en belirleyici iradesi bu olacak" görüşünü savundu.

Karagül, "Hedef, pandemi sonrası jeopolitik sarsıntılara dayanıklı olmak, kurulacak 'Yeni Dünya’nın merkezine yerleşmek'. Türkiye’nin büyük hedefi bu. En büyük hesaplaşma zihinlerde demiştim. 'Eski Dünya' için direnenler ile, 'Yeni Dünya'yı formatlamak isteyenler arasındaki en şiddetli kavga Türkiye’de. Aslında içerideki kavganın tek sebebi de bu. Muhalefet, terör, vesayet, ABD ve Avrupa ortaklığı Türkiye’yi bu oyunun dışında tutmak istiyor. Biz de yüzlerce yılın aklı ve iddiasıyla 'Yeni Dünya', 'Yeni Türkiye' için yürüyoruz. Pandemi sonrası jeopolitik dalga, sarsıntı, dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de 'Eski' için direnenlere ağır darbe vuracak. Bu fırtınaya direnmeleri imkânsız. Bunu bekliyoruz" yorumunu yaptı.