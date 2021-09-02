Yeni Şafak yazarı Karagül: BAE neden Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Avrupa’nın çizdiği ‘Taliban algısı’ nedeniyle ABD’nin Afganistan’dan “kaçar gibi” çekilmesinin Türkiye’de soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmediğini belirterek “Bütün ülkeler, Batı’nın ve ABD’nin gerilemesi üzerine yeni bir hesap kuruyor. Onların bıraktığı boşlukları, ülkeleri, coğrafyaları, güç alanlarını doldurmaya çalışıyor” dedi.

ABD’nin Afganistan’da yenildiği görüşünü savunan Karagül, “Asıl sarsıcı çekilmeleri Ortadoğu’da yaşayacağız. Afganistan’dan sonra ikinci “kaçışı” Suriye’de göreceğiz. Bir sabah ansızın, apar topar gittiklerine şahit olacağız. Bunun güçlü işaretleri şimdiden ortaya çıktı” diye yazdı.

“Küresel ve bölgesel güç kaymalarının yol açtığı depremler etkisini bizim coğrafyada çabuk gösterdi” diyen Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), S. Arabistan, Mısır, Bahreyn gibi ülkelerin Afganistan’daki gelişmelerden sonra hareketlendiğini belirtti.

ABD ve İsrail, (BAE), S. Arabistan, Mısır, Bahreyn’in Türkiye’ye karşı bir “Cephe” olarak formatlandığını öne süren Karagül, “BAE neden Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu ülkeler; ‘Türkiye’yi durdurma’ projesinin bölgesel rolünü üstlendiler. Ama Afganistan denklemi hesapları bozdu, hepsini yeni arayışlara itti. S. Arabistan, Mısır ve BAE, önce Katar’la ilişkilerini yumuşatmaya başladı. Sonra Türkiye ile yakınlaşma sürecine girdi.

Son haftalarda Katar merkezli yoğun bir mekik diplomasisi izledik. Oradan Türkiye’ye bir kapı açtılar ki, BAE doğrudan Türkiye’ye yöneldi. Oysa BAE ve Muhammed Bin Zayed, hayatını Erdoğan ve Türkiye düşmanlığına adayan kişidir.

Bunların tamamı ABD’ye güvenin zedelenmesi ile alakalıdır. Bu ülkeler, ABD’nin kendilerini koruyamayacağını, bölgedeki gücünü azaltacağını gördüler.

Yine bu ülkeler, ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye geri adım attıramadıklarını, Ankara’nın her alanda başarılı sonuçlar aldığını gördüler.

Türkiye’nin Atlantik’ten Asya’ya kadar olağanüstü güç sıçraması yaptığını, güç kaymalarından çok etkili kazanımlar elde ettiğini, yükselişinin ve etkisinin devam edeceğini gördüler."

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