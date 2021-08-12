Yeni Şafak yazarı Karagül: ABD, Avrupa, BAE, CHP lokal isyanlar örgütlüyorlar; yanan köyleri dolaşıp lokal isyanlar çıkarmaya çalışıyorlar

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü “Ajanslar, ‘karargâhlar’, sosyal medya örgütleri, fondaş gazeteci çeteleri Türkiye ile savaşıyor” başlıklı yazısında, orman yangınlarının yaşandığı yerlerdeki insanların üzüntüleri üzerinden Türkiye ile hesaplaşıldığını öne sürerek “Gizli ‘karargâhlar’ yine devreye alındı. Sosyal medya örgütleri ile PKK birlikte hareket etti. Ajans görünümlü istihbarat ağları ve çeteler birlikte hareket etti. Bir yıkıcı fırtına daha estirildi. Şimdi lokal isyanlar örgütlüyorlar. ABD’si, Avrupa’sı, BAE’si, CHP’si.. Çok daha büyük bir hazırlık var. Şimdi küçük gruplar halinde yanan köyleri dolaşıp lokal isyanlar çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

2013 yılında yaşanan Gezi protestolarına değinen Karargül,“Birkaç ağaç üzerinden planlanan kurgu ile sadece hükümet değil, rejim değişikliği senaryosu uygulamaya konulmuştu. Bir iç çatışma, iç savaş tezi yürütülüyordu” iddiasında bulundu.

“Gezi’de Türkiye’yi kundaklayanlar, orman yangınlarını bahane edip bir kez daha kundaklamaya çalıştı. CHP’nin kol kanat germesiyle, hedef şaşırtmasıyla bir yıkıcı ajanda daha uygulandı” diyen Karagül, şöyle devam etti:

Gizli ‘karargâhlar’ yine devreye alındı. Sosyal medya örgütleri ile PKK birlikte hareket etti. Ajans görünümlü istihbarat ağları ve çeteler birlikte hareket etti. Bir yıkıcı fırtına daha estirildi.

Şimdi lokal isyanlar örgütlüyorlar. ABD’si, Avrupa’sı, BAE’si, CHP’si.. Çok daha büyük bir hazırlık var.

Şimdi küçük gruplar halinde yanan köyleri dolaşıp lokal isyanlar çıkarmaya çalışıyorlar. Milleti tahrik edip öfkelerini, acılarını kullanıyorlar. Konforlarından zerre ödün vermeden, başkalarının üzüntüleri üzerinden Türkiye ile hesaplaşıyorlar.

Bu da bir denemeydi. Ama hazırlanıyorlar. ABD’si, Avrupa’sı, BAE’si, CHP’si, İP’i, muhafazakâr muhalefeti, ajans görünümlü ‘karargâhlar’ı, sosyal medya örgüt ve çeteleri, dışarıdan fonlanan gazetecileri hep birlikte 2023 öncesi bir şeylere hazırlanıyorlar.

Bu hazırlık tamamen Türkiye’yi durdurmaya ayarlıdır. Asla siyaset, asla muhalefet değildir. İç politik değil, bölgesel ve küresel hazırlıktır, projedir. Türkiye’nin vatanseverleri ile, dışarıdan yönetilenler, başkalarının çıkarları için sahaya sürülenler arasındaki mücadele artık açıktır.

Hepsi deşifre edilmeli, terör olarak tanımlanmalı. Bu mücadele çok büyük.

Bu yüzden;

İçeriden operasyon yapan, toplumsal çatışma hedefleyen, devleti ve milleti zaafa düşüren, dini ve milli değerlere saldıran, vatanseverleri hedef alan...

Medya, sosyal medya, ajans görünümlü ‘karargâh’ların, örgütlerin, çetelerin listesi çıkarılıp milletin önüne konulmalı. Bu ‘çeteler’ deşifre edilmeli ve gereken bütün önlem alınmalı. Bütün bunlara terör örgütü muamelesi yapılmalı.

Çünkü; bu yapıların tamamı Türkiye ile savaşıyor. Milletimizle, geçmişimiz ve geleceğimizle savaşıyor."

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