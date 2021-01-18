Yeni Şafak yazarı Kaplan: Sünnîler, tarihlerinin en ürpertici entelektüel sefaletini yaşıyorlar!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Sünnîler, tarihlerinin en ürpertici entelektüel sefaletini yaşıyorlar!" görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Sünnî düşünce diye bir şey yok: Sünnî düşünce yerlerde sürünüyor! Sünnîler, ya selefî damara kaçıyorlar ya da seküler akademinin Batılı ezberlerini pazarlıyorlar!" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Gazâlî’nin akīdede, kelâmda, fıkıh usûlünde, siyaset düşüncesinde yaptığı Sünnî entelektüel atılıma benzer bir inşa ve meydan okuma çabası ortaya koyacak uzun soluklu, köklü bir fikrî atılıma ihtiyacımız var. Batılı oryantalistlerin ve sömürgecilerin bilinçli stratejik adımlarının sonucunda, gelinen noktada, iki asırdır, İslâm düşüncesini ve sanat teorisini Şiîler temsil ediyor ve üretiyor." ifadesini kullandı.