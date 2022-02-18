Yeni Şafak yazarı Kaplan: Piyasa vurgunu durdurulmalı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında çarşı pazardaki yüksek fiyatlardan şikâyet etti. KDV indiriminin ardından fiyatların düşmediğini aksine fırladığını yazan Kaplan “piyasanın vurgunu vurduğunu” “tam bir market terörü” yaşandığını yazdı. "Piyasanın vurgunu durdurulmalı" çağrısı yapan Kaplan, “Hükûmet, denetimleri artırmalı, vatandaşın burnundan getiren kimse, bulup en ağır şekilde cezalandırmalı” dedi.

Kaplan’ın “Hukukun vicdanı, vicdanın hukuku” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Çarşı-pazar el yakıyor!

Üreticinin elinde 1 lira değerinde olan bir ürün, üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar 25-30 liraya çıkıyor!

İnsanlar da çileden çıkıyor!

Tam bir sömürü düzeni işliyor burada: Kapitalizm sömürdükçe semiriyor çünkü. Sömürdükçe büyüyor, sömürdükçe kontrolden çıkıyor.

Bazı büyük zincir marketler, bir yerden düğmeye basılmışçasına hükümet KDV’yi % 1’e indirmiş demeden fahiş fiyatlar koyuyorlar etiketlere…

Düşmesi gereken etiketler düşmüyor, aksine fırlıyor!

"Piyasanın vurgunu durdurulmalı!"

Piyasanın aklı tutuldu! Piyasa vurgunu vurdu.

Siyasa, ne olup bittiğini anlayıncaya kadar, piyasa vurdu kaçtı!

Bu tam bir market terörüdür!

Kapitalizm, esaslı bir 'dayağı', 'Osmanlı tokadını' hak ediyor artık!

Hükümet, denetimleri artırmalı, vatandaşın burnundan getiren kimse, bulup en ağır şekilde cezalandırmalı.

Kapitalist bir piyasanın vicdanı olmaz. Hukuku olur. Güçlüyü korur o hukuk.

Halkı koruyacak, hakikati ortaya çıkaracak hukuk gerek bize. Hakikatli, hakikatten süt emen bir hukuk gerek.

Hukukun vicdanı gün ışığına çıkmalı.

Adalet tecelli etmeli."

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