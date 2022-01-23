Yeni Şafak yazarı Kaplan: Bu ülkede insanlar, ülkeyi terk etmek için can atıyorlar, ne oldu bize böyle!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, “Bu ülkede insanlar, ülkeyi terk etmek için can atıyorlar! Ne oldu bize böyle? Dünyada bizimkisi kadar ülkesini terk etmek isteyen hazcı, laçka bir toplum var mı acaba?” düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, “Neden böyle oldu, bu noktaya nasıl geldik, peki? Medeniyet ülkülerimiz, iddialarımız, rüyalarımız yok edildi bu ülkede. Tepeden, monteleme yöntemiyle. Bunun için eğitim kurumları seferber edildi. Pozitivist, laik, köksüz, ruhsuz, metamorfoz yemiş kuşaklar icat edecek Batılı eğitim kurumlarının karikatürü, çocuklarımızı metamorfoza uğratan, mankurtlaş-tıran köksüz ve ruhsuz eğitim kurumları devreye sokuldu. Zihinsizleştirilmiş bir zihin icat edildi! Köksüz bir tarih inşa edildi; edilgen, aşağılık komplesiyle malul kuşaklar ve kimlik imal edildi. Kaç kuşak -her zaman yeri geldiğinde zikrettiğim gibi, Tanpınar’ın deyişiyle- “kültürel inkâr”la yetiştirildi; tarihsiz, köksüz, ruhsuz, aidiyet ve medeniyet bilinci yok edilen, esen sert rüzgârların önünde oraya buraya savrulup duran celladına âşık kuşaklar zuhur etti." görüşünü savundu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Tarih, toprak ve medeniyet bilinci yok edilen kuşakların aidiyet bilinçleri elbette yok olacak, ürpertici bir metamorfoz / yabancılaşma yaşamaya başlayacaktı. Kendi kültürüne, tarihine ve inançlarına aşağılık kompleksiyle bakan kuşakların ilk fırsatta Batı’ya kapağı atma hayalleriyle yatıp kalkması, ülkelerini terk etme planları yapması ürperticidir ama şaşırtıcı değildir. Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin ait olduğu medeniyet dinamikleri, kültürel değerleri ve inançları doğrultusunda inşa edilir.

Türkiye’de olduğu gibi, kendi medeniyet dinamiklerine, değerlerine ve inançlarına aşağılık kompleksiyle bakan kuşaklar yetiştiren, bu yetmezmiş gibi Müslüman olarak aldığı çocukları deist, ateist, eşcinsel sapkın kişilere dönüştüren yoz bir eğitim sistemi toplumun mezarını kazımaktan başka bir şey yapmış olamaz’dı zaten. Bir insan neden ülkesini terk etmek ister ki? Celladına âşık edildiği için, elbette ki. Dünyayı tozpembe gördüğü için. Sanki orada Batı yakasında, kollarını açmış bizim köle ruhlu zavallılarımız bağırlarına basmak için bekliyorlar Batılı emperyalistler! Nasıl salakça ve asalakça bir bakıştır bu, bu ülkenin düşmanları emperyalist Batılılara!

Hayret doğrusu: Dünyayı köleleştirenlerden özgürlük beklemek ancak bizim gibi celladına âşık tasmalı çekirgelerin marifet olabilirdi!

Ülkelerini terk etmek isteyen insanlar, ne işe yarar? Ülkeyi, emperyalistlere, leş kargalarına dekor yapmaya elbette. Şunu iyi bilelim: Bu ülkeyi, bu ülkenin ruhunu yok edenler, reddedenler değil, küllerinden doğarak yeniden ve taze bir dinamizmle yeniden yeşertenler ayağa kaldıracak, yeniden tarih yapmasını sağlayacak büyük, öncü adımlar atacak inşallah."