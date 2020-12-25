Yeni Şafak yazarı Kaplan: Açıkça gördüğüm şey, toplumda deizmin çığ gibi yayıldığı, insanların İslam’ı hızla terkettikleri yakıcı gerçeği

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, toplumda deizmin 'çığ gibi' yayıldığını ve insanların hızla İslam'o terkettiklerini yazdı.

Kaplan, "Burada gençleri suçlamıyorum; onları bu durumun eşiğine fırlatan ortamı, devleti, hepimizi suçluyorum.Çok ürpertici gelebilir ama açıkça gördüğüm şey, toplumda deizmin çığ gibi yayıldığı, insanların İslam’ı, İslamî duyarlıkları hızla terkettikleri yakıcı gerçeğidir. Uyarıyorum: Böyle giderse, fazla değil 10 sene içinde, İslâm protestanlaştırılır, Müslüman insanların hayatlarından da hızla çekilir, camiler, vakit namazlarında bomboş kalır ya da sadece ölümünü bekleyen ihtiyarların son gidecekleri yere, ölüm mekânına dönüşür ve sadece 'cuma ayinleri' yapılan kiliselerin derekesine düşebilir!" görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Toplumun İslam’la ilişkisini kitlesel ölçekte sürdürebilmesinde ve İslâm’ın hayatımızı yönlendiren bir kaynak olma fonksiyonunu idame ettirmesinde bir kez daha İmam Hatip Liselerinin tarihî bir sosyo-kültürel rol oynayacağı görülmeli. Ve İHL’lerin niteliklerinin hızla artırılması konusunda uzun soluklu projeler geliştirilmeli." ifadesini kullandı.