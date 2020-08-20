Yeni Şafak yazarı: Kanal İstanbul'a bütün aklım ve kalbimle mesafeliyim

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi için "Belki dua yerine geçer. Akleden kalp olarak basiret sahipleri buluşur: Kanal İstanbul'a bütün aklım ve kalbimle mesafeliyim" dedi.

2011 yılından bu yana gündemde olan, Erdoğan 'hayalim' derken muhalefet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cinayet' dediği Kanal İstanbul için bir açıklama da Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu'ndan geldi.

Barbarasoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Belki dua yerine geçer. Akleden kalp olarak basiret sahipleri buluşur: Kanal İstanbul'a bütün aklım ve kalbimle mesafeliyim."

Kanal İstanbul son olarak İBB'nin mülkiyet, hüküm ve tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan "Ya Kanal Ya İstanbul" yazılı bilgilendirme afişlerinin İstanbul Valiliği tarafından emniyet birimleri eliyle sökülmesiyle gündeme gelmişti.

İmamoğlu, söz konusu olaya tepki gösterirken "Dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor. Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin" dedi.