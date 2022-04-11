Yeni Şafak yazarı: Kamuda birden fazla maaş alanlara hâlâ çözüm üretilemedi

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında kamuda birden fazla maaş alanlara hâlâ çözüm üretilemediğini yazdı.

Ünlü, geçen yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nde kamu personelini ilgilendiren kritik konuların bulunduğunu belirti. Erdoğan'ın "Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir" açıklamasını hatırlatan Ünlü, “Muhalefetin üzerinde ısrarla durduğu ve muhalif basında sürekli köpürtülen bu sorun kökten çözüme kavuşturulacaktı. Ancak bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen bu konuda hâlâ çözüm üretilememiştir. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada geçen kamu görevlileri ifadesi çok geniş bir kesimi kapsadığı için yapılacak düzenleme çok boyutlu ve geniş kapsamlı olacaktı. Ancak şu ana kadar bu konuda adım atılamadı” görüşünü dile getirdi.

Konuyla ilgili KHK ile yapılan değişiklikleri hatırlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Basına yansıyan birden fazla yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinden alınan ücret rahatsızlığı da bu konuda düzenleme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Muhalefet birden fazla maaş alanları haklı olarak sıklıkla eleştirse de yönetimde oldukları belediyelerde çift maaş konusunda destan yazmıştır. Öyle ki mevcut yönetim kurulu üyeliklerini bırakın azaltmayı daha da arttırarak yandaşlarına adeta makam bulma yarışına girmişlerdir.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama sonrasında konunun bütün boyutlarıyla biran önce masaya yatırılarak rahatsızlık oluşturan hususların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmanın geciktirilmeden yapılması gerekmektedir. Zira açıklamada yer alan geniş kapsamlı kamu görevlileri tabirinin de bunu gösterdiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde memur tabiri kullanılarak kapsam dar tutulabilirdi. Eğer düzenleme içerisine bir de şeffaflık eklenirse amaç tam hasıl olacaktır.”

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