Yeni Şafak yazarı isyan etti, Erdoğan’a seslendi: Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarına gelen zamma tepki gösterdi. Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin!" diye seslendi.

Kaplan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadesini kullandı.