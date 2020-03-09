Yeni Şafak yazarı: İstanbul Sözleşmesi’yle İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, günümüzde 'sapkın eşcinsel ilişki' biçimlerine dayalı bir toplum oluşturulmak istendiğini öne sürerek, "İstanbul Sözleşmesi’yle İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar!" görüşünü savundu.

Kaplan, "Bunun en önemli enstrümanlarından ya da hazırlayıcılarından biri lanet olası İstanbul Sözleşmesi. Sapkın bir toplum modeli inşa etmeye çalışıyorlar ve bu konuda kilometre taşlarından biri olacak anlaşmanın adını İstanbul Sözleşmesi koyuyorlar! Bu adamlar bizden İstanbul’un intikamını almak istiyorlar! Gelecekte kurmak istedikleri sapkın toplum modelini hayata geçirecek sürecin taşıyıcı aktörlerinden biri olan böyle bir sözleşmeye İstanbul Sözleşmesi diyerek, hem İstanbul’un savaşmadan ele geçirilmesi için hem de inşa edilecek sapkın toplum tipinin İstanbul üzerinden inşa edilmesini sağlamak için çırpınıp duruyor, bize inanılmaz bir şekilde meydan okuyor ve hakaret ediyorlar!" ifadesini kullandı.

Kaplan, "Abartıyor muyum? Aslâ! Halil İnalcık’ın İstanbul’un fethiyle ilgili bir sözünü hatırlıyorum: Batılılar, İstanbul’un fethini aslâ unutamıyorlar! İstanbul Sözleşmesi’nin anlamına ilişkin yaptığım bu okumaları ve çıkardığım sonuçları hafife almamanızı öneririm. Adamlar, hiçbir şeyi 'laf olsun' diye yapmıyorlar! İstanbul’un fethini unutamayanların, bizden nasıl intikam alacaklarını ve bize nasıl meydan okuyacaklarını biz de unutmayalım. İstanbul Sözleşmesi’yle İstanbul’un fethinin intikamını almak istediklerini söyledim diye bana itiraz edecekler olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bu kişilere şu kadarını söylemek kâfidir, sanırım: Velev ki, bu sözleşme böyle bir amaçla hazırlanmamış olsun diyelim; sonuçta, ailenin çökertilmesinde oynadığı kilit rolle bu işlevi, toplumu çökertme, Türkiye’yi durdurma işlevini yerine getirmiş oluyor, böylelikle bu kez dolaylı bir yolla toplumu çökerterek bizden intikam almış oluyorlar zaten!

İstanbul Sözleşmesi'nin faturası çok ağır oldu

Şiddete, tecavüze maruz kalan, hunharca katledilen kadınların haklarını, İstanbul Sözleşmesi’nden başka bir sözleşmeyle garanti altına almak imkânsız mı? Böyle şey olur mu?

Oysa bu sözleşmenin faturası çok ağır oldu.

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