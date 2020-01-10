Yeni Şafak yazarı: İran’la Amerika birlikte hareket ediyor!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ABD’nin ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yaşananları yorumladı. Kaplan, İran ve ABD’nin birlikte hareket ettiklerini iddia etti. Kaplan, “İçerde zor duruma düştüğü zamanlarda, İran, mazlum duruma düşürülerek önü açılıyor!” görüşünü savundu.

Kaplan, “Hem içerdeki kriz yatışıyor hem de İran anti-emperyalizmin temsilcisi bir ülke konumuna ulaşıyor; böylelikle İslâm dünyasında zamanla İslâm dünyasının kaderini belirleyecek konuma ulaşmasının yolu -tarihte zaman zaman olduğu gibi- adım adım açılıyor!” İfadesini kullandı.

ABD’nin İran’daki rejimi yıkmaya niyetinin olmadığını vurgulayan Kaplan, “İran rejimi bu tür hâdiselerden her zaman daha da güçlenerek çıkacak!” düşüncesini dile getirdi.

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