Yeni Şafak yazarı: İnsanlar her yabancıyı sığınmacı sanıp saldırsın, sonra Türkiye yabancıların güvenli olmadığı ülke haline dönüşsün! 

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "kitlelerin psikolojisini yönetme anlamında istemli ve sistemli bir kampanya ile yapıldığını" savundu.

Acet, yazısında İstanbul Valiliği'nin İstanbul'u ziyaret eden turist sayısındaki artışa dikkat çekmesini hatırlattı ve açıklamanın “Gördüğünüz her yabancıyı Suriyeli sanmayın” anlamına geldiğini söyledi.

Acet, "Havada büyük tuzak kokusu var" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, TGRT’de Ercan Gürses’in programında Ortadoğu coğrafyasından geçen yıl 4 milyon ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Acelenin bir sebebi de bu galiba.

İnsanlar sokakta gördükleri her yabancıyı sığınmacı sansınlar, kin ve nefret duygularıyla dolup taşıp, onlara saldırsınlar! Sonra da Türkiye, hiçbir yabancının sokaklarında güvenli şekilde yürüyemediği bir ülke haline dönüşsün.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç ve sığınmacılar konusunda samimi ve insani anlamda çok değerli bir duruş sergiliyor.

Bu kadar bilgi kirliliğinin, şu kadar kışkırtmanın, o kadar arsızlığın boy gösterdiği, sığınmacılara dönük nefret kampanyasının ürkütücü sonuçlarının ihtimal haline geldiği bir ortamda, cansiperane bir tutumla hareket ediyor.

Soylu’nun 'Savaş bitti, Suriyeliler Suriye’ye dönsün' diyenlere dönük şu sözlerinin altını çizelim.

'Hadi Halep’e gönder de göreyim. Şu anda da Esed diyor ki, ‘Gelsin!’ Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Hadi göndersinler. İnsanlar İdlib’de neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar?'

Havada tuzak kokusu var dememizin nedenleri anlaşılmıştır umarım.