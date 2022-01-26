Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu, İstanbul’un yönetiminde neden yetersiz kalıyor?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İstanbul’da yaşanan kar afeti ile ilgili değerlendirmede bulunduğu bugünkü yazasında “İstanbul, o kadar imkâna rağmen böylesi bir ‘çaresizlik’ halini yaşamışsa, ‘Demek ki işin içinde bir yönetim zafiyeti var’ diye düşünmeniz doğal değil midir?” sorusunu sordu.

“İmamoğlu, İstanbul’un yönetiminde neden yetersiz kalıyor?” sorusunu soran Acet, “İstanbul’un son 2,5 yıl içinde karşı karşıya kaldığı problemlerin bir yerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun aklının yarısının başka yerlerde olması var” görüşünü dile getirdi.

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra zihnini İstanbul’dan çok, cumhurbaşkanı adaylığının meşgul ettiğini savunan Acet, şöyle devam etti:

İstanbul’da bir hikâye yazarak, bir iz bırakarak daha yukarıları hedeflemekten çok, İstanbul’u kendisi için geçici olarak ‘tahsis edilmiş’ bir görev sahası gibi görüyor.

Bu da, İstanbul’un yönetiminde maliyeti halka yansıyan ciddi zafiyetler üretiyor.

O yüzden bana kalırsa Ekrem Bey tercihlerine göre şuna şimdiden bir karar vermeli.

Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyecekse İstanbul’u şimdiden bırakmalı.

Adaylıktan vazgeçecekse, bunu herkese “Evet adaylıktan vazgeçmiş” dedirtecek bir tonda dile getirmeli.

Zira bu son yaşananlardan sonra, İstanbul’un yarım konsantrasyonla yönetilebilecek bir şehir olmadığını kendisi herkesten daha iyi anlamış olmalı.”

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