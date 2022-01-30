Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu aday olursa önümüzdeki yıl İstanbul’un yeni başkanın hangi AK Partili olacağını konuşuyor olacağız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, "İmamoğlu aday olursa önümüzdeki yıl İstanbul’un yeni başkanın hangi AK Partili olacağını konuşuyor olacağız" görüşünü savundu.

Çelik yazısında, "Ekrem İmamoğlu’nun 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine dair ciddi işaretler var. Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen bu uğurda çalışmalar yapıyor. İBB’nin 2022 bütçesinde; tanıtım, reklam ve organizasyona ayırdığı paranın; sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı olması da bu hazırlığın önemli parçası. Bütçe İBB’nin tanıtımı için değil İmamoğlu’nun kişisel PR’ı için kullanılacak. Hâlihazırda kullanılıyor zaten. Başka bir yazının konusu olacak ama bir cümle ile değineyim; sadece sosyal medyada alınacak etkileşimin çok ciddi bir maliyeti var." ifadesini kullandı.

Çelik şu düşünceleri kaydetti:

"Başkan, İstanbul’a doğru düzgün hizmet etmeden, proje anlamında tek bir çivi bile çakmadan ve reklam ajansı üretimi etkinliklerle üç yılı geride bıraktı. Öyle görünüyor ki önünde bir yıl daha kaldı. Neden mi? Çünkü bu karar; artık kaderine terk ettiği İstanbul’u yerel seçimlere bir yıl kala, AK Parti’ye teslim edeceği anlamına geliyor. Sosyal medyadaki trol orduları karlı kâbus gecesinde bile ‘Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’ paylaşımları yaptı, halen de yapıyor. Eğer aday olursa, çok değil önümüzdeki yıl bu zamanlarda, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hangi AK Partili olacağını konuşuyor olacağız. Meclis üyesi dağılımı ortada. AK Parti 176, CHP 119, İYİ Parti 12 ve MHP 4 üyeye sahip. Birileri şimdi çıkıp “Yeni Şafak yazarı İBB’nin AK Parti’ye geçeceğini ilan etti” tezviratını yapacaktır. Ben ilan etmiyorum, aritmetik ortada."