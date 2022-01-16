Yeni Şafak yazarı, ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Google fetvası

Bir dönem "Saray'ın fetvacısı" diye tanımlanan ancak bu iddiaları reddeden ilahiyatçı Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, Google'ın hizmet şartlarından bazılarının İslam'a zıt düştüğünü söyleyerek soru soran okura, "Mecbur ise şartı kabul edin ama mümkün ise yerine getirmeyin" yanıtını verdi.

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, bugünkü yazısında Google'ın hizmet şartlarıyla ilgili soru soran okur için fetva verdi.

Karaman'a "Google’ın web sayfasında hizmet şartları bulunuyor. Hizmet şartlarında 'hizmetlerimizi kullanarak şartlarımızı kabul etmiş sayılırsınız' diye geçmektedir. Sorum şu: Gerçekten İslâm dinine göre Google’ın bana isnat ettiği kabul geçerli midir? Yani Google beni kabul etmiş sayarken, İslâm dini de beni kabul etmiş sayıyor mu? Çünkü ben hizmet şartlarından bazılarını İslâm’a zıt düştüğü için kabul etmiyorum. Ama bununla beraber hizmetten de faydalanmak istiyorum. Şimdi sırf Google’ın bana 'kabul etmiş sayılırsın' dediği şey, İslâm’a göre de kabul sayılır mı? Yoksa sayılmaz mı? Zira biz sizin İslâm hukuku hakkında akitlerle alakalı yazdığınız kitaba da baktık, bu tarz bir sözleşmeye rast gelemedik. Böyle bir sözleşme İslâm hukukunda hangi bahse giriyor? Yardımcı olursanız çok seviniriz…" sorusu yöneltildi.

Karaman, şu yanıtı verdi:

"Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever.

Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir' (Mümtehine:60/8-9).

Bu âyetler ve daha nice âyetler ve hadisler, Müslümanların, kendi aralarındaki sözleşmeler bir yana başka din ve inanç sahiplerine bile iyilik ve adalet temelinde davranmalarını istiyor. Dinimize ve yurdumuza göz koyup bize savaş açanlar dışında kalan bütün insanlarla yapılan meşru sözleşmelere, kabul edilen meşru şartlara uymak esastır, kuraldır.