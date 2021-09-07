Yeni Şafak yazarı: İktidar yıpratır

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kimin olacağına karar veremediğini yazdı.

“Yağmur ıslatır, hamam terletir, iktidar yıpratır. Aksini iddia edene rastlanmadı henüz. Bir de karşısında yapamayacaklarını ve asla yapmayacaklarını vaat eden, hayal satan bir muhalefet varsa, yıpranma her yıl biraz daha artar” diyen Şeker, seçime iki seneden az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Millet İttifakı’nda adaylık için çok kişinin isminin geçtiğini belirten Şeker “Eski bakan, eski başbakan, eski cumhurbaşkanının bile adı geçti ki, o görevlere iktidarın adamı olarak seçilip gelmiş vaktiyle. Hocaya sorsaydılar ‘Eski cumhurbaşkanlarını ne yaparlar?’ diye… O da şöyle cevap verirdi: ‘Kırpıp, muhalefetin adayı yaparlar’” Eski cumhurbaşkanının adaylığı önceki seçimde geçer gibi olmuş, sonra rafa kaldırılmıştı.

Artık öyle bir ihtimal yok diyebilirler.

Desinler. Sözün hesabını soran mı var?

O düşünce yanlış değil ama tekrar rafa uzanmak çok da zor sayılmaz.

Yeter ki mutabakat sağlansın” diye yazdı.

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