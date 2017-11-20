Yeni Şafak yazarı: Hesaplaşma 2018 yılında olacak, çok çetin geçecek

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, "Hiç kimse seçimler 2019’da olacak, hesaplaşma da 2019’da sandıkta yaşanacak diye bir rehavete kapılmasın" diyerek 'hesaplaşmanın' 2018'de olacağını öne sürdü. "Bunlar asla sandıkta hesaplaşmayı göze alamazlar" diyen Likoğlu, "Dolayısıyla hesaplaşma 2018’de olacak ve çok çetin olacak. Tam da Çanakkale’nin 100. yılında, yeni bir zafer" ifadesini kullandı.

Likoğlu'nun "Hesaplaşma yılı ‘2018" başlığıyla (20 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

2018 yaklaştıkça Türkiye’ye yönelik saldırılar şiddetlenerek artıyor. Ekonomiden teröre, uluslararası ilişkilerden gizli ambargolara kadar her geçen gün Türkiye aleyhtarı faaliyetler gün yüzüne çıkmaya başladı.

2011’den bu yana Türkiye’ye diz çöktürmek için yapılan hesaplar hep boşa çıkarıldı. 7 Şubat MİT krizinden Gezi sürecine, 17-25 Aralık’tan 6-8 Ekim olaylarına, hendek teröründen 15 Temmuz’a tüm hain girişimler akamete uğratıldı. Ama bu işin bittiğini kimse düşünmesin. Bu hain planların arkasındaki güçler ve içerideki işbirlikçileri asla pes etmedi, görünürde pes etmeye niyetleri de yok.

Norveç’te yapılan NATO tatbikatında yaşananların bütün ayrıntılarını dünkü Yeni Şafak’ta okudunuz. Türkiye’den nasıl rahatsızlık duyulduğu, kendilerini rahatsız eden Türkiye’den nasıl kurtulacaklarını tatbikatla ortaya koydular. Ama daha da önemlisi Türkiye’ye yönelik operasyonu ne zaman yapacaklarını da bu tatbikatla gözler önüne serdiler.

Olayı şöyle özetleyelim: Skolken diye bir ülke var. Bu ülke S400 füzeleri üreten ülke ile yakın ilişki içinde ve S400 savunma sistemi almaya çalışıyor. O ülkenin cumhurbaşkanı sosyal medya üzerinden NATO üyesi ülkelerin aleyhinde paylaşımlar yapıyor. Dolayısıyla bu ülkeye operasyon yapmak gerekir. Tatbikat gereği operasyon yapılırken de o ülkenin kurucu lideri hedef tahtasına konuyor.

Skolken ülkesi neresi? Türkiye. S400 üreticisi kim? Rusya. Rusya ile S400 alım pazarlığı yapan kim? Türkiye. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Tatbikatta kim adına sahte hesap açılmış? Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye’nin kurucu lideri kim? Mustafa Kemal Atatürk. Hedefe konan lider kim? Mustafa Kemal Atatürk. Bu tatbikatta oynanan senaryo ne zaman hayata geçirilecek? 2018 yılında.

Peki, Atatürk niye hedefe konuldu? Türkiye’de yapılan bütün darbeler Atatürkçülük maskesi altında NATO tarafından yapıldı. Atatürkçülük maskesi ile yapılan bir darbe ilk kez 15 Temmuz’da halk tarafından püskürtüldü. Akamete uğratıldığı için de arkasında kimler olduğu ortayı çıktı. Yani Atatürkçülük maskesi düştü, FETÖ-NATO görüldü. İşte bunun için Atatürk hedefe konuldu. Çünkü bundan sonra Atatürkçülük üzerinden bir daha darbe yapamayacaklarını anladılar. Türkiye’de Atatürkçülük tartışmalarının yaşandığı bir ortamda Norveç’te böyle bir tablonun ortaya çıkması ayrıca düşündürücü bir durum.

NATO, Türkiye’nin ya da tatbikattaki adıyla Skolken ülkesinin S400 edinmesinden niye bu kadar rahatsız? Bir NATO üyesi, ilk defa Rusya’dan silah almıyor ki. Yine NATO üyesi olan Yunanistan yıllar önce Rusya’dan S300 almış. Üstelik aldığı S300’leri NATO sistemine entegre etmek için de NATO sistemi ile ilgili bazı gizli bilgileri Rusya ile paylaşmış. Böyle bir örnek varken Türkiye’nin S400 edinmesine niye şiddetle karşı çıkılıyor? Üstelik Türkiye S400’leri NATO sistemine entegre etmeyeceğini de ilan etmiş olmasına rağmen.

Çünkü senaryoda görüleceği üzere NATO müttefiki bazı ülkeler Türkiye’ye açıkça bir saldırı planı içindeler. Ve bu saldırı gerçekleştiğinde Türkiye’nin herhangi bir savunma mekanizmasına sahip olmasını istemiyorlar. Türkiye’nin S400 edinmesinden duyulan rahatsızlığın asıl sebebi bu. Türkiye’ye, “Biz sana saldıracağız. Sen niye savunma gereçleri ediniyorsun?” demek istiyorlar.

Norveç’teki tatbikat skandalından sonra bazı NATO üyesi Avrupa ülkeleri Türkiye’den peş peşe özür dilerken, ABD’den adeta senaryoyu destekleyen açıklamalar geldi. ABD, S400 alımından vazgeçilmemesi halinde Türkiye’ye yönelik atacağı adımları sıralayarak, tehditler savurdu. Türkiye’ye yönelik atılacak adımlar arasında F35 savaş uçaklarının verilmemesi de yer alıyor. Nedir bu F35 meselesi? ABD ve İngiltere’nin başını çektiği ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortaklaşa üreteceği uçak. Yani ABD, Türkiye’nin üretiminde ortak olduğu F35 uçaklarını vermemekle tehdit ediyor.

Hiç kimse seçimler 2019’da olacak, hesaplaşma da 2019’da sandıkta yaşanacak diye bir rehavete kapılmasın. Bunlar asla sandıkta hesaplaşmayı göze alamazlar. Dolayısıyla hesaplaşma 2018’de olacak ve çok çetin olacak. Tam da Çanakkale’nin 100. yılında, yeni bir zafer için safları daha sıklaştırmanın zamanıdır.