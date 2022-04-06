Yeni Şafak yazarı: Herkes kafasına göre zam yapıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü, "Herkes kafasına göre zam yapıyor Zincir marketlerin ve büyük üreticilerin ürün ve hizmetlerine maliyet artışı gerekçesiyle ne kadar zam yaptıklarını, bu zammın ne kadarının keyfi ne kadarının gerçek ve gerekli olduğunu bilmiyoruz ama en tehlikeli olanı görüyoruz, o da şu; Herkes kafasına göre zam yapıyor. Herkesin zam için gerekçesi aynı; Enerji, dolardaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle maliyetlerin tavan yapması." değerlendirmesini yaptı.

"Zam oranları konusunda maliyetlerin ürün ve hizmetlere yansıtılmasında bir ölçü var mı?" diye soran Süngü, "Bilmiyorum. Bildiğim şu; Yukarıdan aşağıya kimse maliyet hesabını doğru yapmıyor. Enerji, döviz ve akaryakıttaki artışı fiyatlara yansıtırken kimsenin bir ölçüsü, bir ayarı yok. Mahallelerde ve pazarda köy sütü satan adama litresini 10 liradan sattığın süte 3 lira zam yaparken nasıl bir maliyet hesabı yaptın diyorum, enflasyondan yakınmanın dışında bir şey söyleyemiyor. Pazarda köy ekmeği satan kadın, kendi bahçesinin ürünü yeşillikleri satan pazarcı da aynı doğru ve haklı gerekçeleri sıralıyor ama kendi sattığı ürününe zam yaparken ölçüsünün ne olduğunu söyleyemiyor, çünkü yok." ifadesini kullandı.