Yeni Şafak yazarı: Filistinli çocuklar İsrail askerlerini Erdoğan diye bağırarak korkutuyor!

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, yazısında Gazze'deki çocukların İsrail askerlerini "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırarak korkuttuğunu iddia etti. Yıldırım, yazısında "bu yürüyüşün başarısı, Gazze'de bombaların durması, Filistinli çocukların İsrailli katil askerleri korkutmak için 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırmaya devam etmeleridir" ifadelerini kullandı.

Ergün Yıldırım’ın Yeni Şafak’ın bugünkü (20 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “İsrail bombaları ve Cumhurbaşkanlığı” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Erdoğan ve hareketi sadece bir Anadolu hareketi değildir bugün. Yeni Türkiye, yeni Türkiye değildir sadece. Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu'nun müjdesidir. Erdoğan ve hareketi, İslami ve insani uyanışın yeni veçhesidir. Bundan dolayı, Erdoğan ve hareketinin Yeni Türkiye yürüyüşü bütün bölgenin yeni yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün başarısı, Gazze'de bombaların durması, Filistinli çocukların İsrailli katil askerleri korkutmak için 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırmaya devam etmeleridir. BM'nin hegemonyasının sorgulanmaya devam edilmesidir. 'İslam İşbirliği Teşkilatı ne yapıyor' diyen birinin demeye devam etmesidir. 'Siz çocuk öldürmenin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz', 'bu düzen böyle gitmez; one minute' diye uyaranın uyarmaya devam etmesidir. Anadolu'nun yeniden açılmasıdır. Anadolu'nun yeniden 'büyük gelenek' coğrafyasıyla buluşmasıdır. Cumhurbaşkanlığı, bu yürüyüşün bir üst aşamaya geçmesidir. İsrail'in bomba yağdırma siyasetine dur demenin daha güçlenmesidir."