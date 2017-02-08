Yeni Şafak yazarı: FETÖ'yle ilgisi olmayan akademisyenler ihraç ediliyor, Erdoğan'ın altı oyuluyor, referandum darbesi bu!

Yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlerin ihraçlarına iktidara yakın yazarlardan da tepki geldi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan Twitter hesabından "Şimdi tepem attı! FETÖ'yle ilgisi olmayan tertemiz insanlar ihraç ediliyor. Olmaz. Kim yapıyor bu temizliği? Erdoğan'ın altı oyuluyor" diye yazdı. "Elbette FETÖ temizlenecek ama FETÖ'yle hiç ilgisi olmayanların canı yandı" diyen Kaplan, "Kriptolar referandum darbesi yapıyor" görüşünü savundu.

Cem Küçük ve Yıldıray Oğur'dan da tepki

Cem Küçük de kişisel Twitter hesabından "Üniversiteden atılanların listesini inceledim. Çok sayıda haksızlık var. Bu işin içinde bir iş var" paylaşımı yaptı.

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur da ihraçlara tepki gösteren isimlerden. Twitter adresinden, "Bi bildiriyi imzaladıkları için yıllarını akademiye vermiş İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın gibi hocaların üniversiteden atılması haksızlıktır" diye yazdı.

Yusuf Kaplan'ın tweetleri şöyle:

Cem Küçük'ün tweeti şöyle:

Yıldıray Oğur'un tweeti şöyle: